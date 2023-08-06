Тур: 17. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 15703
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:0
8' ГолСольбаккен Маркус
2:1
21' ГолМумбанья Фарис
37' Желтая карточкаТрипич Златко
2:2
39' ГолГрёнбек Альберт
73' Желтая карточкаБерг Патрик
3:2
75' ГолТрипич Златко
90' Желтая карточкаЯзбек Патрик
90'+8
Ход матча
4'
8'
21'
2:1
37'
39'
73'
75'
3:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Тотал больше 3 голов
-
14
Язбек
Патрик
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Викинг
Будё-Глимт
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
57.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.9
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.67
1.8
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
2.32
1.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
38
50
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|10 (5)
|0.59
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.35
|Свеннсен Сандер
|4
|0.24
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.24
|Д'Агостино Николас
|2
|0.12
|Танген Харальд
|2
|0.12
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.12
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.12
|Брекало Давид
|2
|0.12
|Язбек Патрик
|1
|0.06
|Паттинама Шейн
|1
|0.06
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Стенснесс Джанни
|1
|0.06
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|14 (2)
|0.78
|Мумбанья Фарис
|12
|0.67
|Грёнбек Альберт
|8
|0.44
|Ветлесен Уго
|3
|0.17
|Мугиша Джоэл
|3
|0.17
|Сёрли Сондре
|2
|0.11
|Салтнес Ульрик
|2
|0.11
|Берг Патрик
|1
|0.06
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Язбек Патрик
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
4
2
Викинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
11
23
Викинг
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Будё-Глимт
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
27
22
5 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
3
11%
5
23%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
4
15%
5
23%
46-60
10
37%
2
9%
61-75
8
30%
30%
2
9%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
4
36%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
6
50%
8
35%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
1
10%
76-90
Забито
39
45
9 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
5
13%
8
18%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
1
3%
5
11%
31-45
5
13%
10
22%
46-60
11
28%
5
11%
61-75
14
36%
10
22%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
7
33%
1-15
6
25%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
8
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0
Результаты матчей
Викинг
Будё-Глимт
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
7
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Викинг
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
45
18
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
81
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
162
125
162
710
810
116
315
116
216
116
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5