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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
1:3
Перерыв
Интер Турку
0'
1:0
13' Гол
Акре Уильям Вента
14' Желтая карточка
Bismark Ampofo
20' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
1:1
25' Гол
Bismark Ampofo
30' Желтая карточка
Илитолва Миска
1:2
31' Гол
Форселль Петтери
39' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
1:3
40' Пенальти
Ставицки Тимо
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
4
Клинкенберг
Дан
5
Огунгбаро
Майкл
19
Илитолва
Миска
10
Фуртадо
Уиллис
21
Gabriel
Sandberg
6
Valtteri
Vesiaho
7
Joni
Maekelae
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
11
Акре
Уильям
Вента
13
Хуухтанен
Ээту
30
Valentin
Purosalo
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
21
Тамминен
Матиас
10
Форселль
Петтери
КТП
Интер Турку

История личных встреч

КТП
Интер Турку

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

В
2:1
В
1:3
В
2:1
В
4:1
В
3:0
В
4:1
КС
3:2
В
3:0
В
0:2
КЛ
3:0
В
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.43

Среднее время на гол

45
210

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.36
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.28
Michael Simoes Domingues IV 4 0.22
Simo Roiha 2 0.11
Акре Уильям Вента 2 0.11
Де Врис Джек 1 0.06
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.35
Юрю Томми 4 0.24
Форселль Петтери 2 0.12
Ставицки Тимо 2 (1) 0.12
Ойяла Матиас 2 0.12
Алмен Микаэль 2 0.12
Ярвинен Ииро 1 0.06
Тамминен Матиас 1 0.06
Нурми Ноа 1 0.06
Лехтисало Отто 1 0.06
Bismark Ampofo 1 0.06
Valentin Purosalo 1 0.06

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 7 0
Рамадингайе Давид 5 0
Нурмос Ласси 5 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Клинкенберг Дан 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Акре Уильям Вента 2 0
Линдфорс Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Илитолва Миска 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Форселль Петтери 3 0
Арсьеро Родриго 3 0
Юрю Томми 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Jussi Niska 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Боксалл Никко 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0

Результаты матчей

КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6
КТП
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

1
11
КТП
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

4
17

Голы по времени матча

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
6
29%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
4
19%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
4
19%
2
8%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
2
10%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2
Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2
Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0

Результаты матчей

КТП
Интер Турку

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КТП
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
2
4
13
1.5
7
9
1
16
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
2.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
3.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
Интер Турку
 3:1 17 7 4 6 25 - 24 25
6.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
7.
Хонка
 0:0 18 6 6 6 17 - 15 24
8.
КТП
 1:3 18 4 5 9 14 - 24 17
9.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
10.
Лахти
 0:0 17 3 7 7 14 - 23 16
11.
Хака
 18 3 7 8 21 - 33 16
12.
Мариехамн
 18 3 5 10 17 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 3:1 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 0:0 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 1:3 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Лахти
 0:0 8 1 3 4 7 - 11 6
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 3:1 9 3 2 4 13 - 16 11
6.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
7.
Хонка
 0:0 9 2 4 3 6 - 8 10
8.
Лахти
 0:0 9 2 4 3 7 - 12 10
9.
Мариехамн
 9 2 2 5 11 - 14 8
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 1:3 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
КТП Gabriel Sandberg 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
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КТП
Ничья
Интер Турку
9.50
4.80
2.32
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