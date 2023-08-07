Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
1:4
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАкре Уильям Вента
14' Желтая карточкаBismark Ampofo
20' Желтая карточкаЯрвинен Ииро
1:1
25' ГолBismark Ampofo
30' Желтая карточкаИлитолва Миска
1:2
31' ГолФорселль Петтери
39' Желтая карточкаGabriel Sandberg
1:3
40' ПенальтиСтавицки Тимо
46' Вторая желтая карточкаИлитолва Миска
1:4
74' ПенальтиФорселль Петтери
89' Желтая карточкаDavid Agbo
90' Желтая карточкаОгунгбаро Майкл
90'+3
Ход матча
13'
14'
20'
25'
1:1
30'
31'
1:2
39'
40'
1:3
46'
74'
1:4
89'
90'
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
-
30 Alen Harbas
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
14 David Agbo
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
КТП
Интер Турку
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.43
Среднее время на гол
45
210
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.36
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|5
|0.28
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.22
|Simo Roiha
|2
|0.11
|Акре Уильям Вента
|2
|0.11
|Де Врис Джек
|1
|0.06
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.35
|Юрю Томми
|4
|0.24
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.18
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.12
|Ойяла Матиас
|2
|0.12
|Алмен Микаэль
|2
|0.12
|Ярвинен Ииро
|1
|0.06
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Нурми Ноа
|1
|0.06
|Лехтисало Отто
|1
|0.06
|Bismark Ampofo
|1
|0.06
|Valentin Purosalo
|1
|0.06
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|7
|0
|Рамадингайе Давид
|5
|0
|Нурмос Ласси
|5
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Клинкенберг Дан
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Илитолва Миска
|1
|1
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Акре Уильям Вента
|2
|0
|Линдфорс Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Огунгбаро Майкл
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Форселль Петтери
|3
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Боксалл Никко
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Результаты матчей
КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Интер Турку
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
6
КТП
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Интер Турку
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
1
11
КТП
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Интер Турку
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
5
17
Голы по времени матча
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
1
8%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
3
25%
3
18%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
1
8%
3
18%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
1
7%
4
16%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
4
16%
61-75
4
29%
4
16%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
4
16%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
5
20%
4
16%
46-60
6
24%
4
16%
61-75
2
8%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2
Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2
Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0
Результаты матчей
КТП
Интер Турку
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КТП
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
36
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
414
89
117
215
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6