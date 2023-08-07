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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:0
Конец матча
Хонка
0'
40' Желтая карточка
Шимунович Лука
1:0
59' Гол
Matheus Alves I
85' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
90'+8
1
Marin
Ljubic
33
Шимунович
Лука
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
24
Leon
Krekovic
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
32
Ортис
Матео
11
Флориан
Кребс
7
Бук
Клесио
13
Ерёменко
Роман
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
Лахти
Хонка

История личных встреч

Лахти
Хонка

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.1%
22.2%
41.7%
13 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

В
3:0
В
5:0
В
0:2
В
2:3
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
0:0
К
0:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
В
3:2
В
2:0
К
0:1
В
2:0
В
1:1
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
1:0
В
4:2
В
0:1
В
1:0
В
3:2
В
2:3
В
2:1
КЛ
2:2
КЛ
4:1
ТМС
2:0
В
1:2
В
2:4
КЛ
4:1
В
1:1
В
2:2
В
1:0
В
1:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.81

Среднее время на гол

61
111

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.47

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.24
Matheus Alves I 4 (1) 0.24
Пирттийоки Юхо 2 0.12
Tommi Jaentti 2 0.12
Julius Tauriainen 1 0.06
Onni Hanninen 1 0.06
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.33
Янсен Кевин 3 (1) 0.17
Коскинен Отсо 2 0.11
Алегрия Хуан 1 0.06
Ортис Матео 1 0.06
Эрнандес Алдайр 1 0.06
Коски Вилле 1 0.06
Музинга Джонатан 1 0.06
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.06
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кабаши Ариан 6 0
Кунингас Микко 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Marin Ljubic 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Шимунович Лука 1 0
Matheus Alves I 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Флориан Кребс 2 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хонка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
2
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Хонка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

6
11
Лахти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Хонка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
2
9%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1
Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0
СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1

Результаты матчей

Лахти
Хонка

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лахти
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
9
3
14
1.5
4
14
2
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
2.
СЯК Сейнайоки
 17 10 5 2 22 - 12 35
3.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
Интер Турку
 17 7 4 6 26 - 24 25
6.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
7.
Хонка
 18 6 5 7 17 - 16 23
8.
Лахти
 17 4 6 7 15 - 23 18
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
11.
Хака
 18 3 7 8 21 - 33 16
12.
Мариехамн
 18 3 5 10 17 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
10.
Хака
 8 1 7 0 14 - 12 10
11.
Лахти
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 9 3 2 4 14 - 16 11
6.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
7.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
8.
Хонка
 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 9 2 2 5 11 - 14 8
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
КТП Gabriel Sandberg 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Шимунович Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 1:0 Хонка онлайн

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