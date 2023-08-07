Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
40' Желтая карточкаШимунович Лука
1:0
59' ГолMatheus Alves I
85' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
90'+8
Ход матча
40'
59'
1:0
10
Вирта
Эмели
26
Наамо
Дарио
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Ортис
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Лахти
Хонка
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.1%
22.2%
41.7%
13 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.81
Среднее время на гол
61
111
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.47
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
60
39
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|4
|0.24
|Matheus Alves I
|4 (1)
|0.24
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.12
|Tommi Jaentti
|2
|0.12
|Julius Tauriainen
|1
|0.06
|Onni Hanninen
|1
|0.06
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.33
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.17
|Коскинен Отсо
|2
|0.11
|Алегрия Хуан
|1
|0.06
|Ортис Матео
|1
|0.06
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.06
|Коски Вилле
|1
|0.06
|Музинга Джонатан
|1
|0.06
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.06
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|6
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Marin Ljubic
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Шимунович Лука
|1
|0
|Matheus Alves I
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Флориан Кребс
|2
|0
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хонка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
2
Лахти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Хонка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
6
11
Лахти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Хонка
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
6
26%
3
19%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
2
9%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1
Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0
СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1
Результаты матчей
Лахти
Хонка
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лахти
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
17
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
99
314
414
215
315
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6