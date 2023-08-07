Тур: 18. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
12'
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Варберг БоИС
Мьельбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.17
|Ле Ру Люк
|2
|0.11
|Альфонси Оливер
|2
|0.11
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Станисич Оливер
|1
|0.06
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Oemuer Pektas
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|3 (1)
|0.17
|Брорссон Арвид
|2
|0.11
|Штоль Адам
|2
|0.11
|Фенгер Макс
|2
|0.11
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.11
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Рослер Колин
|1
|0.06
|Бергстрем Якоб
|1
|0.06
|Seedy Jagne
|1
|0.06
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станисич Оливер
|6
|0
|Транберг Робин
|4
|1
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Maxime Sainte
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Эйле Ноа
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
0
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
8
Варберг БоИС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Мьельбю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
18%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
6
38%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
7
24%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
4
21%
46-60
3
10%
5
26%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Результаты матчей
Варберг БоИС
Мьельбю
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
26
18
17
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
98
314
512
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|41 - 14
|42
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|38 - 15
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|4.
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|6.
|18
|7
|5
|6
|21 - 24
|26
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|17 - 25
|26
|8.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|17 - 19
|25
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|10.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|11.
|18
|7
|1
|10
|20 - 28
|22
|12.
|18
|4
|6
|8
|16 - 21
|18
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|18
|4
|5
|9
|21 - 28
|17
|15.
|0:0
|18
|2
|8
|8
|15 - 19
|14
|16.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|16 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 7
|9
|13.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 16
|7
|16.
|0:1
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|8 - 10
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|4 - 12
|5
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (3)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4