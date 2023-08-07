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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Варберг БоИС
0:1
Первый тайм: 27'
Мьельбю
0'
12' Желтая карточка
Станисич Оливер
0:1
21' Гол
Фенгер Макс

Ход матча

12'
Станисич Оливер
 
21'
0:1
Фенгер Макс

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мьельбю
2.95
3.10
2.75
Все Коэффициенты
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
8
Gudmundur
Nokkvason
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
Варберг БоИС
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Мьельбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:2
А
4:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.17
Жуниор Элитон 3 0.17
Ле Ру Люк 2 0.11
Альфонси Оливер 2 0.11
Транберг Робин 1 0.06
Станисич Оливер 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 3 (1) 0.17
Брорссон Арвид 2 0.11
Штоль Адам 2 0.11
Фенгер Макс 2 0.11
Йоханссон Александр 2 (1) 0.11
Йоханссон Херман 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Рослер Колин 1 0.06
Бергстрем Якоб 1 0.06
Seedy Jagne 1 0.06
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станисич Оливер 6 0
Транберг Робин 4 1
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Maxime Sainte 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Эйле Ноа 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
0
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
8
Варберг БоИС
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Мьельбю
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
3
18%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
6
38%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
7
24%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
4
21%
46-60
3
10%
5
26%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3

Результаты матчей

Варберг БоИС
Мьельбю

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
8
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 0:0 18 12 3 3 38 - 15 39
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 18 7 5 6 25 - 22 26
6.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
7.
Хальмстад
 0:0 18 7 5 6 17 - 25 26
8.
Мьельбю
 1:0 18 7 4 7 17 - 19 25
9.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 0:0 18 2 8 8 15 - 19 14
16.
Варберг БоИС
 0:1 18 2 5 11 16 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 0:0 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Хальмстад
 0:0 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 0:0 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 1:0 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 0:1 9 0 3 6 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 0:0 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 1:0 9 5 1 3 8 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 0:0 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 0:1 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 0:0 9 0 5 4 4 - 12 5
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мьельбю
2.95
3.10
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:1 Мьельбю онлайн

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