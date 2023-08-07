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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Варберг БоИС
0:3
Конец матча
Мьельбю
0'
12' Желтая карточка
Станисич Оливер
0:1
21' Гол
Фенгер Макс
41' Желтая карточка
Maxime Sainte
43' Желтая карточка
Транберг Робин
0:2
57' Пенальти
Лёфквист Дэвид
0:3
87' Гол
Фенгер Макс
90'+3

Ход матча

12'
Станисич Оливер
 
21'
0:1
Фенгер Макс
41'
Maxime Sainte
 
43'
Транберг Робин
 
57'
0:2
Лёфквист Дэвид
59'
Mads Borchers
Транберг Робин
 
59'
Kristoffer Hoven
Жуниор Элитон
 
73'
Карлссон Виктор
Maxime Sainte
 
73'
 
Бергстрем Якоб
Лёфквист Дэвид
73'
 
Брорссон Арвид
Gudmundur Nokkvason
82'
Дальстрём Никлас
Красники Дион
 
87'
0:3
Фенгер Макс

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
45
Maxime
Sainte
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
8
Gudmundur
Nokkvason
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
Варберг БоИС
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Мьельбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
2:2
А
4:1
А
0:0
А
0:3
А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.17
Жуниор Элитон 3 0.17
Ле Ру Люк 2 0.11
Альфонси Оливер 2 0.11
Транберг Робин 1 0.06
Станисич Оливер 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.22
Фенгер Макс 4 0.22
Брорссон Арвид 2 0.11
Штоль Адам 2 0.11
Йоханссон Александр 2 (1) 0.11
Йоханссон Херман 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Рослер Колин 1 0.06
Бергстрем Якоб 1 0.06
Seedy Jagne 1 0.06
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 5 1
Станисич Оливер 6 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Maxime Sainte 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Эйле Ноа 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
0
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

9
8
Варберг БоИС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
Мьельбю
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Пропущено

32
19
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
7
22%
3
16%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
9%
2
11%
31-45
8
25%
4
21%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
7
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3

Результаты матчей

Варберг БоИС
Мьельбю

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
8
3
15
1.5
6
12
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 18 8 4 6 28 - 22 28
6.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
7.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Хальмстад
 18 7 4 7 17 - 28 25
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 18 2 7 9 15 - 22 13
16.
Варберг БоИС
 18 2 5 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
2.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
3.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • 57'
    Г О О О О Л - Лёфквист Дэвид из команды Мьельбю забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Транберг Робин получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Maxime Sainte получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Фенгер Макс бьет в цель!
  • 12'
    Станисич Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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