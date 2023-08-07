Тур: 18. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаСтанисич Оливер
0:1
21' ГолФенгер Макс
41' Желтая карточкаMaxime Sainte
43' Желтая карточкаТранберг Робин
0:2
57' ПенальтиЛёфквист Дэвид
0:3
87' ГолФенгер Макс
90'+3
Ход матча
12'
21'
0:1
41'
43'
57'
0:2
87'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Варберг БоИС
Мьельбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.17
|Жуниор Элитон
|3
|0.17
|Ле Ру Люк
|2
|0.11
|Альфонси Оливер
|2
|0.11
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Станисич Оливер
|1
|0.06
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Oemuer Pektas
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.22
|Фенгер Макс
|4
|0.22
|Брорссон Арвид
|2
|0.11
|Штоль Адам
|2
|0.11
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.11
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Рослер Колин
|1
|0.06
|Бергстрем Якоб
|1
|0.06
|Seedy Jagne
|1
|0.06
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|5
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Maxime Sainte
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Эйле Ноа
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Мьельбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
0
Варберг БоИС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
8
Варберг БоИС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
Мьельбю
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
17%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
32
19
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
7
22%
3
16%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
9%
2
11%
31-45
8
25%
4
21%
46-60
3
9%
5
26%
61-75
7
22%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Результаты матчей
Варберг БоИС
Мьельбю
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
36
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
108
315
612
117
315
117
117
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6