Тур: 17.
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
20'
1:0
26'
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amar Dzevlan
-
-
19 Malik Mokede
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Треллеборг
Эребру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.35
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.18
|Оффия Генри
|3
|0.18
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.18
|Андерссон Маттиас
|2
|0.12
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.29
|Adam Bark
|2
|0.12
|Сегер Давид
|2
|0.12
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Adi Fisic
|1
|0.06
|Валкер Кевин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Андерссон Маттиас
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моро Насиру
|4
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Валкер Кевин
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
7
7
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
31%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
4
57%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Пропущено
29
19
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
3
16%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1
Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0
Результаты матчей
Треллеборг
Эребру
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
35
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
610
511
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 9
|39
|2.
|17
|12
|3
|2
|32 - 12
|39
|3.
|18
|10
|3
|5
|37 - 24
|33
|4.
|17
|7
|6
|4
|24 - 14
|27
|5.
|17
|6
|6
|5
|24 - 19
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|7.
|1:0
|17
|7
|2
|8
|22 - 28
|23
|8.
|17
|6
|4
|7
|21 - 23
|22
|9.
|17
|6
|3
|8
|19 - 23
|21
|10.
|17
|6
|3
|8
|20 - 25
|21
|11.
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|12.
|18
|5
|4
|9
|24 - 36
|19
|13.
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|14.
|0:1
|17
|3
|8
|6
|14 - 20
|17
|15.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|8
|5
|0
|3
|17 - 8
|15
|7.
|1:0
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|0:1
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|15.
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5