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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 17.
Треллеборг
1:0
Первый тайм: 27'
Эребру
0'
11' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
1:0
20' Гол
Бркич Харис
26' Желтая карточка
Бркич Харис

Ход матча

11'
Бедварссон Бедвар
 
20'
Бркич Харис
(Бьорквист Маркус)
1:0
26'
Бркич Харис
 
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эребру
2.45
3.50
3.10
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
4
Андерссон
Маттиас
5
Огвуче
Абель
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
34
Бьорквист
Маркус
2
Бьеркен
Фритьоф
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
6
Крона
Себастьян
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
20
Adam
Bark
17
Хольмберг
Карл
Треллеборг
4-3-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Эребру

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
2:2
К
0:1
А
4:0
А
1:2
А
1:1
А
4:2
А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.35
Бркич Харис 3 (1) 0.18
Оффия Генри 3 0.18
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.18
Андерссон Маттиас 2 0.12
Халльберг Херман 1 0.06
Мортенсен Николас 1 0.06
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 5 0.29
Adam Bark 2 0.12
Сегер Давид 2 0.12
Ларссон Джейк 1 0.06
Андрессон Аксель 1 0.06
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.06
Adi Fisic 1 0.06
Валкер Кевин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Халльберг Херман 4 0
Filip Bohman 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Андерссон Маттиас 2 0
Бркич Харис 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моро Насиру 4 0
Андрессон Аксель 3 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Валкер Кевин 1 0
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хульквист Даниэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

7
7
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
31%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
4
57%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

29
19
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
3
16%
1-15
7
24%
2
11%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
2
7%
3
16%
61-75
5
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1
Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0

Результаты матчей

Треллеборг
Эребру

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
5
11
4
12
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
2.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 17 7 6 4 24 - 14 27
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Треллеборг
 1:0 17 7 2 8 22 - 28 23
8.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
9.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
10.
Браге
 17 6 3 8 20 - 25 21
11.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Хельсинборг
 16 4 5 7 13 - 17 17
14.
Эребру
 0:1 17 3 8 6 14 - 20 17
15.
Эргрюте
 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
Треллеборг
 1:0 9 5 0 4 11 - 13 15
8.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
9.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 0:1 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 8 3 4 1 9 - 5 13
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 1:0 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
12.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Эребру
 0:1 8 1 2 5 7 - 16 5
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эребру
2.45
3.50
3.10
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Где смотреть матч Треллеборг 1:0 Эребру онлайн

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Треллеборг
Эребру
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