Тур: 17.
2:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
1:0
19' ГолБркич Харис
26' Желтая карточкаБркич Харис
2:0
43' ГолБркич Харис
2:1
59' ГолХольмберг Карл
71' Желтая карточкаАндрессон Аксель
75' Желтая карточкаАндерссон Маттиас
82' Вторая желтая карточкаБркич Харис
2:2
90' ГолВалкер Кевин
90'+7
Ход матча
19'
1:0
26'
43'
2:0
59'
71'
82'
90'
2:2
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adam BarkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amar Dzevlan
-
-
19 Malik Mokede
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Треллеборг
Эребру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.35
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.29
|Оффия Генри
|3
|0.18
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.18
|Андерссон Маттиас
|2
|0.12
|Халльберг Херман
|1
|0.06
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.29
|Adam Bark
|2
|0.12
|Сегер Давид
|2
|0.12
|Ларссон Джейк
|1
|0.06
|Валкер Кевин
|1
|0.06
|Андрессон Аксель
|1
|0.06
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.06
|Хольмберг Карл
|1
|0.06
|Adi Fisic
|1
|0.06
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Бркич Харис
|3
|1
|Халльберг Херман
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|4
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Валкер Кевин
|1
|0
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
7
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
7
7
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
27%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
4
57%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
16
4
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
9%
4
25%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
18%
4
25%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
16%
3
14%
1-15
7
23%
3
14%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
8
26%
2
10%
46-60
2
6%
3
14%
61-75
6
19%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2
Эребру
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1
Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0
Результаты матчей
Треллеборг
Эребру
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
710
611
413
116
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5