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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
3:0
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
31' Гол
Траустасон Арнор
2:0
44' Гол
Траустасон Арнор
3:0
73' Гол
Шабани Лаорент
79' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
90'+4
1
Янссон
Оскар
2
Гуннарссон
Никлас
4
Лунд
Марко
14
Каллей
Яхья
20
Daniel
Eid
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
23
Сема
Майч
5
Нюман
Кристоффер
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
19
Муколли
Арбнор
14
Норлин
Густаф
29
Thomas
Santos
ИФК Норрчепинг
3-5-2
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
2:0
А
0:2
А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.14

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 7 (1) 0.39
Нюман Кристоффер 5 0.28
Сигурдссон Арнор 5 0.28
Линн Виктор 4 0.22
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.11
Лунд Марко 1 0.06
Хазени Кристоффер 1 0.06
Сема Майч 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.22
Берг Маркус 3 (1) 0.17
Карлен Адам 3 0.17
Норлин Густаф 2 (1) 0.11
Хаген Элиас 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Муколли Арбнор 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 7 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
5
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

13
11
ИФК Норрчепинг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Гётеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
8
30%
30%
4
22%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
25%
6
38%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
35%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
8
9
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 18 8 4 6 28 - 22 28
6.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
7.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Хальмстад
 18 7 4 7 17 - 28 25
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 18 2 7 9 15 - 22 13
16.
Варберг БоИС
 18 2 5 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
2.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
3.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Нюман Кристоффер сделал результативную передачу.
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