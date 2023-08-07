Тур: 18. Стадион: Platinumcars Arena.
3:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолТраустасон Арнор
2:0
44' ГолТраустасон Арнор
3:0
73' ГолШабани Лаорент
79' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
90'+4
Ход матча
31'
44'
73'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
14
Каллей
Яхья
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
23
Сема
Майч
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Vilmer Tyren
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.14
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|7 (1)
|0.39
|Нюман Кристоффер
|5
|0.28
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.28
|Линн Виктор
|4
|0.22
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.11
|Лунд Марко
|1
|0.06
|Хазени Кристоффер
|1
|0.06
|Сема Майч
|1
|0.06
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.22
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.17
|Карлен Адам
|3
|0.17
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.11
|Хаген Элиас
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Муколли Арбнор
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|7
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Карлен Адам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
5
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
13
11
ИФК Норрчепинг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Гётеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
19
16
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
8%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
3
38%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Забито
27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
8
30%
30%
4
22%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
20%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
25%
6
38%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
35%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2
ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
89
89
314
215
116
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6