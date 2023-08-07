Тур: 18. Стадион: Эледа.
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Болин УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Мальмё
Хальмстад
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
22 матча
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.73
2.18
Среднее время на гол
52
41
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.36
0.82
Среднее время на гол
247
110
Всего голов
23
33
Голов в среднем за матч
1.05
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
86
60
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12 (2)
|0.67
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.5
|Веккья Стефано
|5
|0.28
|Али Таха Абди
|4
|0.22
|Рикс Сёрен
|2
|0.11
|Ларссон Хуго
|2
|0.11
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Сейдиу Патриот
|1
|0.06
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.33
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.17
|Naeem Mohammed
|2
|0.11
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.06
|Карлссон Каспер
|1
|0.06
|Боаки Томас
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Баффо Джозеф
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
2
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
13
6
Мальмё
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Хальмстад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
15
8
Голы по времени матча
Забито
24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
6
25%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
37
15
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
8
22%
0
0%
1-15
3
8%
4
27%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
16%
3
20%
46-60
7
19%
2
13%
61-75
8
22%
4
27%
76-90
Пропущено
16
27
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1
Результаты матчей
Мальмё
Хальмстад
Точный счет
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
107
710
89
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|41 - 14
|42
|2.
|0:0
|18
|12
|3
|3
|38 - 15
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|4.
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|6.
|18
|7
|5
|6
|21 - 24
|26
|7.
|0:0
|18
|7
|5
|6
|17 - 25
|26
|8.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|17 - 19
|25
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|10.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|11.
|18
|7
|1
|10
|20 - 28
|22
|12.
|18
|4
|6
|8
|16 - 21
|18
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|18
|4
|5
|9
|21 - 28
|17
|15.
|0:0
|18
|2
|8
|8
|15 - 19
|14
|16.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|16 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|10.
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 7
|9
|13.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 16
|7
|16.
|0:1
|9
|0
|3
|6
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|8 - 10
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|6.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|0:0
|9
|0
|5
|4
|4 - 12
|5
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (3)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|6
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 4