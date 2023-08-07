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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 18. Стадион: .
Мальмё
0:0
Первый тайм: 25'
Хальмстад
0'
10' Желтая карточка
Сисей Йозеф

Ход матча

10'
Сисей Йозеф
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хальмстад
1.37
5.60
9.50
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
19
Корнелиус
Дерек
8
Пенья
Серхио
17
Otto
Rosengren
23
Йонсен
Лассер
Берг
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
30
Юханссон
Марко
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
17
Офосу-Айе
Фил
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
10
Ахльстранд
Эрик
Мальмё
4-3-3
Хальмстад
5-3-2

История личных встреч

Мальмё
Хальмстад

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

22 матча

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:1
А
0:0
А
0:0
К
4:1
А
2:0
А
0:3
А
0:0
А
3:1
А
0:1
А
3:1
А
1:3
А
1:1
ТМС
2:0
А
1:5
ШК
0:3
А
3:1
А
0:2
А
1:1
А
0:3
А
0:0
А
0:3
А
2:3

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.73
2.18

Среднее время на гол

52
41

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.36
0.82

Среднее время на гол

247
110

Всего голов

23
33

Голов в среднем за матч

1.05
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

86
60

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.67
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.5
Веккья Стефано 5 0.28
Али Таха Абди 4 0.22
Рикс Сёрен 2 0.11
Ларссон Хуго 2 0.11
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Сейдиу Патриот 1 0.06
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.33
Ахльстранд Эрик 3 0.17
Naeem Mohammed 2 0.11
Офосу-Айе Фил 1 0.06
Карлссон Каспер 1 0.06
Боаки Томас 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Сведберг Джонатан 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 6 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Левицки Оскар 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Болин Уго 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Баффо Джозеф 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Мальмё
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
2
Мальмё
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

13
6
Мальмё
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Хальмстад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

15
8

Голы по времени матча

Забито

24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
6
25%
1
11%
61-75
3
13%
3
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

37
15
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
8
22%
0
0%
1-15
3
8%
4
27%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
16%
3
20%
46-60
7
19%
2
13%
61-75
8
22%
4
27%
76-90

Пропущено

16
27
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2
Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2
ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1

Результаты матчей

Мальмё
Хальмстад

Точный счет

3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
7 раз 41%
1
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
3
6
6
3
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
7
10
8
9
2.5
3
14
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 0:0 18 12 3 3 38 - 15 39
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 18 7 5 6 25 - 22 26
6.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
7.
Хальмстад
 0:0 18 7 5 6 17 - 25 26
8.
Мьельбю
 1:0 18 7 4 7 17 - 19 25
9.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
10.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
11.
Броммапойкарна
 18 7 1 10 20 - 28 22
12.
АИК
 18 4 6 8 16 - 21 18
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 0:0 18 2 8 8 15 - 19 14
16.
Варберг БоИС
 0:1 18 2 5 11 16 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
3.
Мальмё
 0:0 10 7 2 1 25 - 8 23
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Хальмстад
 0:0 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 0:0 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 1:0 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 0:1 9 0 3 6 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 0:0 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 1:0 9 5 1 3 8 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 0:0 9 4 2 3 10 - 14 14
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 9 4 0 5 12 - 17 12
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 0:1 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 0:0 9 0 5 4 4 - 12 5
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (3)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 6
Варберг БоИС Транберг Робин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хальмстад
1.37
5.60
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 0:0 Хальмстад онлайн

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