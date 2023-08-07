Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

14' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Serginho . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Оооо... вот это был удар! Буя Турай Мохамед должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Буя Турай Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

10' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

10' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

8' Aske Adelgaard совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Виборг

4' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Виборг

3' Удар от ворот произведет Оденсе

3' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Удар от ворот произведет Виборг

1' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Виборг начинает с центра поля