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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Оденсе
0:0
Первый тайм: 24'
Виборг
0'
8' Желтая карточка
Aske Adelgaard
17' Желтая карточка
Кёлер Свен

Ход матча

8'
Aske Adelgaard
 
17'
Кёлер Свен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Виборг
2.75
3.50
2.90
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

5
18

Голов в среднем за матч

0.63
1.5

Среднее время на гол

144
60

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 1 0.33
Манне Аласана 1 0.33
Буя Турай Мохамед 1 0.33
Хаяль Рами 1 (1) 0.33
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.33
Бундгаард Оливер 1 0.33
Сёндергаард Мадс 1 0.33
Anosike Ementa 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Хаяль Рами 1 0
Кёлер Свен 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аниембе Даниэль 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Anosike Ementa 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4
АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1

Результаты матчей

Оденсе
Виборг

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Оденсе
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Виборг
 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
10.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Оденсе
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виборг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Оденсе
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
8.
Виборг
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 23'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 23'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 22'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 21'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 20'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 20'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Виборг: 62%.
  • 19'
    Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
  • 19'
    Charly Horneman из команды Оденсе в офсайде
  • 19'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 18'
    Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 18'
    Гааей Антон бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем
  • 17'
    Кёлер Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 17'
    Судья сигнализирует, что Кёлер Свен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
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    • 14'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Serginho. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Овюсу Лерой.
    • 11'
      Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Оооо... вот это был удар! Буя Турай Мохамед должен был забить с этой позиции.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Буя Турай Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Оденсе начинает контратаку
    • 10'
      Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 30%, Виборг: 70%.
    • 10'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Aske Adelgaard совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 8'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Serginho пострадал.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Хаяль Рами наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 6'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 33%, Виборг: 67%.
    • 5'
      Гааей Антон наказан за толчок Тонгья Франко
    • 4'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Хаяль Рами.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 3'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 1'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Виборг
    2.75
    3.50
    2.90
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    Где смотреть матч Оденсе 0:0 Виборг онлайн

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    Оденсе
    Виборг
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