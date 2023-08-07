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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10105 Главный судья: Mikkel Redder
Оденсе
1:2
Конец матча
Виборг
0'
8' Желтая карточка
Aske Adelgaard
17' Желтая карточка
Кёлер Свен
0:1
28' Гол
Anosike Ementa
38' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
1:1
72' Гол
Кадри Башким
77' Желтая карточка
Anosike Ementa
1:2
80' Гол
Томас Найджел
83' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
90'+7

Ход матча

8'
Aske Adelgaard
 
17'
Кёлер Свен
 
28'
0:1
Anosike Ementa
(Гааей Антон)
38'
 
Гроннинг Йеппе
46'
Don Deedson Louicius
Тонгья Франко
 
46'
Микельсон Николас
Aske Adelgaard
 
46'
 
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
46'
 
Жамбурек Ян
Вестергорд Магнус
66'
 
Томас Найджел
Sergio Andrade
69'
Кадри Башким
Charly Horneman
 
72'
Кадри Башким
(Хаяль Рами)
1:1
77'
 
Anosike Ementa
80'
1:2
Томас Найджел
(Ибрагим Саид)
80'
Luca Kjerrumgaard
Буя Турай Мохамед
 
81'
 
Залетел Жан
Anosike Ementa
83'
 
Бундгаард Оливер
88'
Markus Gustav Jensen
Манне Аласана
 
89'
 
Джатта Алассана
Ибрагим Саид

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 560 Количество передач 379
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

5
18

Голов в среднем за матч

0.63
1.5

Среднее время на гол

144
60

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 2 0.67
Хаяль Рами 1 (1) 0.33
Манне Аласана 1 0.33
Буя Турай Мохамед 1 0.33
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.33
Anosike Ementa 1 0.33
Томас Найджел 1 0.33
Бундгаард Оливер 1 0.33
Сёндергаард Мадс 1 0.33
Гааей Антон 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Хаяль Рами 1 0
Кёлер Свен 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Оденсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4
АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1

Результаты матчей

Оденсе
Виборг

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ФК Копенгаген
 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
6.
Оденсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Оденсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10105 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Оденсе: 59%, Виборг: 41%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 96'
    Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Джатта Алассана наказан за толчок Tobias Slotsager
  • 95'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Жамбурек Ян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 94'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 93'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Томас Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Виборг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Виборг: 44%.
    • 46'
      Бюрги Николас наказан за толчок Манне Аласана
    • 46'
      Шанс! Бюрги Николас из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 46'
      Гааей Антон из команды Виборг подал угловой справа.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Виборг: 44%.
    • 44'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Бюрги Николас ошибается в защите.
    • 43'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 42'
      Гааей Антон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Виборг контролирует мяч.
    • 41'
      Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Виборг контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Оденсе: 59%, Виборг: 41%.
    • 39'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 38'
      Гроннинг Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хаяль Рами
    • 38'
      Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Serginho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Аносике Эмента нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Гааей Антон из команды Виборг подал угловой слева.
    • 37'
      Tobias Slotsager успешно блокирует удар.
    • 37'
      Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Близко! Serginho нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 37'
      Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Гааей Антон из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Оденсе: 56%, Виборг: 44%.
    • 35'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Гааей Антон из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Aske Adelgaard
    • 33'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Оооо... вот это был удар! Ибрагим Саид должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Aske Adelgaard ошибается в защите.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Aske Adelgaard
    • 30'
      Хаяль Рами нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Кёлер Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Контроль мяча: Оденсе: 51%, Виборг: 49%.
    • 30'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 29'
      Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Гааей Антон сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Аносике Эмента забивает с правой ноги!
    • 28'
      Бьёрн Паульсен успешно блокирует удар.
    • 28'
      Вестергорд Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Tobias Slotsager ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Тонгья Франко ошибается в защите.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Тонгья Франко из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Аносике Эмента
    • 26'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 25'
      Контроль мяча: Оденсе: 49%, Виборг: 51%.
    • 25'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе.
    • 24'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 23'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 21'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 20'
      Контроль мяча: Оденсе: 38%, Виборг: 62%.
    • 19'
      Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
    • 19'
      Charly Horneman из команды Оденсе в офсайде
    • 19'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 18'
      Гааей Антон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Гааей Антон бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем
    • 17'
      Кёлер Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Кёлер Свен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
    • 17'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 17'
      Гроннинг Йеппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Бонде Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Гааей Антон из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Оденсе: 36%, Виборг: 64%.
    • 15'
      Хаяль Рами наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 15'
      Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Виборг начинает контратаку
    • 15'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Serginho. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Овюсу Лерой.
    • 11'
      Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Оооо... вот это был удар! Буя Турай Мохамед должен был забить с этой позиции.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Буя Турай Мохамед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Оденсе начинает контратаку
    • 10'
      Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Контроль мяча: Оденсе: 30%, Виборг: 70%.
    • 10'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Aske Adelgaard совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 8'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Serginho пострадал.
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Хаяль Рами наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 6'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Оденсе: 33%, Виборг: 67%.
    • 5'
      Гааей Антон наказан за толчок Тонгья Франко
    • 4'
      Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Хаяль Рами.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 3'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 1'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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