Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Оденсе

86' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Оденсе

84' Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Судье надоело, что Оливер Бундгар Кристенсен тянет время и он наказал его горчичником

80' Г О О О О Л - Томас Найджел забивает с правой ноги!

79' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Оденсе

77' Глупую желтую получил Аносике Эмента за то, что отбил ногой мяч после свистка

76' Удар от ворот произведет Виборг

74' Команда Оденсе сравняла счет! Игра продолжается!

72' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Кадри Башким из команды Оденсе

72' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бонде Якуб пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

61' Бьёрн Паульсен нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

60' Оооо... вот это был удар! Charly Horneman должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Буя Турай Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Удар от ворот произведет Виборг

57' Ох, нехорошо это выглядит. Charly Horneman получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Charly Horneman на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Педерсен Лукас Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Оденсе

53' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Оденсе

52' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Бонде Якуб пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

50' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля