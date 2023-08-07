Тур: 3. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 10105 Главный судья: Mikkel Redder
0'
8' Желтая карточкаAske Adelgaard
17' Желтая карточкаКёлер Свен
0:1
28' ГолAnosike Ementa
38' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
1:1
72' ГолКадри Башким
77' Желтая карточкаAnosike Ementa
1:2
80' ГолТомас Найджел
83' Желтая карточкаБундгаард Оливер
90'+7
Ход матча
17'
28'
0:1
38'
72'
1:1
77'
80'
1:2
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
560 Количество передач 379
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Виборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
2.08
1.25
Среднее время на гол
43
72
Всего голов
5
18
Голов в среднем за матч
0.63
1.5
Среднее время на гол
144
60
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|2
|0.67
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.33
|Манне Аласана
|1
|0.33
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.33
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.33
|Anosike Ementa
|1
|0.33
|Томас Найджел
|1
|0.33
|Бундгаард Оливер
|1
|0.33
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.33
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Хаяль Рами
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Оденсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0
Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4
АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Результаты матчей
Оденсе
Виборг
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2