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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: .
Шаньдун Тайшань
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
29' Желтая карточка
Yanfeng Dong
36' Желтая карточка
Тан Синь
0:1
37' Гол
Ким Мин-У
40' Желтая карточка
Yiming Yang
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Ким Мин-У
77' Желтая карточка
Цзи Сян
90' Желтая карточка
Мяо Тан
90'+10

Ход матча

29'
 
Yanfeng Dong
36'
 
Тан Синь
37'
0:1
Ким Мин-У
(Паласиос Мануэль)
40'
 
Yiming Yang
46'
Кризан
Yuanyi Li
 
46'
Чжэн Чжэн
Кэ Ши
 
64'
 
Ким Мин-У
65'
 
Элкесон Кардосо
Chuang Tang
66'
Fernandinho V
Chen Pu
 
66'
 
Mutellip Iminqari
Andrigo
67'
Matheus Pato
Мойсес Лима
 
73'
Цзи Сян
Лю Биньбинь
 
77'
Цзи Сян
 
81'
 
Гоу Чжунчен
Ruibao Hu
88'
 
Ган Чао
Zhuoyi Feng
88'
 
Мяо Тан
Паласиос Мануэль
90'
 
Мяо Тан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 449 Количество передач 324
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
25
Феллайни
Маруан
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
6
Zhuoyi
Feng
11
Ким
Мин-У
24
Chuang
Tang
18
Andrigo
7
Паласиос
Мануэль
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 7 0.33
Кризан 7 (1) 0.33
Chen Pu 5 0.24
Мойсес Лима 4 0.19
Лю Биньбинь 3 0.14
Ляо Лишэн 2 0.1
Fernandinho V 2 0.1
Жадсон II 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Zhengyu Huang 1 0.05
Matheus Pato 1 (1) 0.05
Guowen Sun 1 0.05
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Tong Wang1 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.43
Ким Мин-У 6 0.29
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.24
Ромуло 3 0.14
Мяо Тан 2 0.1
Чоу Тим 2 0.1
Andrigo 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 5 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 2 0
Цзи Сян 2 0
Кризан 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Fernandinho V 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Yiming Yang 3 0
Мяо Тан 2 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
9
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ченду Беттер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

11
18
Шаньдун Тайшань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Ченду Беттер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

13
27

Голы по времени матча

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
8%
1
7%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Забито

37
34
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
2
5%
5
15%
1-15
7
19%
8
24%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
9
24%
7
21%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
21%
6
25%
31-45
3
16%
6
25%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1
Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
3
1.5
7
4
5
5
2.5
2
9
2
8
3.5
1
10
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
18
3
9
12
1.5
11
10
6
15
2.5
4
17
2
19
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
3.
Шанхай Шеньхуа
 20 10 5 5 21 - 21 35
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
10.
Цанчжоу
 20 7 6 7 24 - 30 27
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 20 4 7 9 18 - 26 19
13.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 20 2 9 9 17 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 20 3 3 14 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
8.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
9.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
10.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
11.
Цанчжоу
 11 4 3 4 12 - 13 15
12.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 1 2 7 7 - 17 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 10 0 2 8 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Команда Ченду Беттер Сити не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 53%, Ченду Беттер Сити: 47%.
  • 97'
    Matheus Pato нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Лю Ян выиграл воздушное противоборство у Ким Мин-У.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
  • 96'
    Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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