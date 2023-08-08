Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chuang Tang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

45' Команда Ченду Беттер Сити имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

45' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали

42' Мойсес Лима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Паласиос Мануэль пробует нанести удар издали, но Ванг Далей держит все под контролем

40' Yiming Yang получил желтую карточку от судьи

40' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Команда Ченду Беттер Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Ким Мин-У левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

36' Тан Синь получил желтую карточку от судьи

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мойсес Лима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Tao Jian взял и забрал мяч на выходе

29' Yanfeng Dong получил желтую карточку от судьи

25' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ванг Тонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ванг Тонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Andrigo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Andrigo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Zhuoyi Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Chen Pu пробует нанести удар издали, но Tao Jian ловит мяч

8' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре