Тур: 21. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаYanfeng Dong
36' Желтая карточкаТан Синь
0:1
37' ГолКим Мин-У
40' Желтая карточкаYiming Yang
64' Undefined phrase: football_event_Ким Мин-У
77' Желтая карточкаЦзи Сян
90' Желтая карточкаМяо Тан
90'+10
Ход матча
29'
36'
37'
0:1
40'
64'
66'
73'
77'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
449 Количество передач 324
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
24
Chuang
Tang
18
Andrigo
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Jianfei Zhao
-
19 Guowen Sun
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
19 Yanfeng DongЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
24 Chuang TangНападающий
-
18 AndrigoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ран Вэйфэн
-
36 Гоу Чжунчен
-
27 Лю2 Бин
-
2 Ху Хетао
-
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|7
|0.33
|Кризан
|7 (1)
|0.33
|Chen Pu
|5
|0.24
|Мойсес Лима
|4
|0.19
|Лю Биньбинь
|3
|0.14
|Ляо Лишэн
|2
|0.1
|Fernandinho V
|2
|0.1
|Жадсон II
|2
|0.1
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Zhengyu Huang
|1
|0.05
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.05
|Guowen Sun
|1
|0.05
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.43
|Ким Мин-У
|6
|0.29
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.24
|Ромуло
|3
|0.14
|Мяо Тан
|2
|0.1
|Чоу Тим
|2
|0.1
|Andrigo
|1
|0.05
|Тан Синь
|1
|0.05
|Zhuoyi Feng
|1
|0.05
|Ruibao Hu
|1
|0.05
|Лю Тао
|1
|0.05
|Chuang Tang
|1
|0.05
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|5
|0
|Yuanyi Li
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|2
|0
|Цзи Сян
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Fernandinho V
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
9
Шаньдун Тайшань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ченду Беттер Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
11
18
Шаньдун Тайшань
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Ченду Беттер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
13
27
Голы по времени матча
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
8%
1
7%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
4
21%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Забито
37
34
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
2
5%
5
15%
1-15
7
19%
8
24%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
5
14%
7
21%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
9
24%
7
21%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
21%
6
25%
31-45
3
16%
6
25%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1
Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
73
74
55
29
28
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
29
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
183
912
1110
615
417
219
120
120
120
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6