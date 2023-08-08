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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Чжэцзян Профессионал
1:1
Второй тайм: 90+'
Наньтун Чжиюнь
0'
0:1
17' Гол
Kang Cao
1:1
44' Гол
Цзяци Чжан
1:1
50' Не забитый пенальти
Мушекви Няша
56' Желтая карточка
Zheng'ao Sun
79' Красная карточка
Bo Zhao
90' Желтая карточка
Chang Wang

Ход матча

17'
0:1
Kang Cao
(Балде Ромарио)
22'
Junsheng Yao
Di Gao
 
44'
Цзяци Чжан
(Zheng'ao Sun)
1:1
46'
Jin Cheng
Bin Gu
 
50'
Мушекви Няша
1:1
56'
Zheng'ao Sun
 
66'
 
Морелатто Лукас
Пуцлин Давид
66'
 
Haoqian Zheng
Ruan Yang
75'
 
Zhiyun Zheng
Lai Wei
75'
 
Xiangbin Li
Song Wang
75'
Dongsheng Wang
Xin Yue
 
79'
Bo Zhao
 
82'
Jinfeng Lai
Junsheng Yao
 
82'
Chang Wang
Мушекви Няша
 
83'
 
Zilei Jiang
Kang Cao
90'
Chang Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Наньтун Чжиюнь
7.14
3.95
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
9
Di
Gao
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
10
Tixiang
Li
45
Леонардо
Родригес
30
Мушекви
Няша
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
44
Ruan
Yang
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Чжэцзян Профессионал
4-3-1-2
Наньтун Чжиюнь
4-5-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
КЛВЭ
1:1
КЛВЭ
1:0
ПЛК
1:2
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 11 (1) 0.52
Di Gao 4 0.19
Куасси Жан 3 (1) 0.14
Андрияшевич Франко 2 0.1
Junsheng Yao 2 0.1
Цзяци Чжан 2 0.1
Zheng'ao Sun 1 0.05
Поссиньоло Лукас 1 0.05
Ulrich Ewolo 1 0.05
Tixiang Li 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.33
Балде Ромарио 4 0.19
Kang Cao 2 0.1
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Junsheng Yao 2 0
Bo Zhao 2 0
Мушекви Няша 1 0
Tixiang Li 1 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 5 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Yeljan Shinar 5 0
Кастильо Роман 3 0
Kang Cao 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
7
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

13
7
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Наньтун Чжиюнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

16
7
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
7
44%
1
14%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
6
38%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

32
16
12 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
9%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
4
13%
4
25%
31-45
8
25%
5
31%
46-60
7
22%
1
6%
61-75
5
16%
4
25%
76-90

Пропущено

26
27
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
3
12%
3
11%
1-15
7
27%
5
19%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

2:1
6 раз 30%
1:2
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
8 раз 40%
1:0
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 45%
0
4 раза 20%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
14 раз 70%
0
5 раз 25%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
1
9
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
12
8
1.5
1
19
3
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 4:0 21 16 4 1 46 - 15 52
2.
Ченду Беттер Сити
 1:0 21 10 6 5 34 - 24 36
3.
Шанхай Шеньхуа
 20 10 5 5 21 - 21 35
4.
Шаньдун Тайшань
 0:1 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 21 9 5 7 32 - 28 32
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 1:3 21 7 7 7 33 - 34 28
10.
Цанчжоу
 20 7 6 7 24 - 30 27
11.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 21 6 4 11 31 - 40 22
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 20 4 7 9 18 - 26 19
13.
Циндао Чжуннэн
 0:4 21 5 4 12 25 - 31 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 20 2 9 9 17 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 20 3 3 14 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 4:0 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 0:4 11 5 2 4 18 - 15 17
8.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 10 5 1 4 17 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 1:3 10 4 4 2 18 - 16 16
10.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
11.
Цанчжоу
 11 4 3 4 12 - 13 15
12.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 4:0 11 9 2 0 26 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 1:3 11 3 3 5 15 - 18 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:1 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 1 2 7 7 - 17 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 0:4 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 10 0 2 8 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 14 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Наньтун Чжиюнь
    7.14
    3.95
    6.30
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