Тур: 21. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Jing Wang
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолKang Cao
1:1
44' ГолЦзяци Чжан
1:1
50' Не забитый пенальтиМушекви Няша
56' Желтая карточкаZheng'ao Sun
79' Красная карточкаBo Zhao
90' Желтая карточкаChang Wang
90' Желтая карточкаYeljan Shinar
90'+6
Ход матча
17'
0:1
22'
44'
1:1
50'
1:1
56'
75'
75'
79'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
380 Количество передач 237
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
9
Di
Gao
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
10
Tixiang
Li
30
Мушекви
Няша
32
Qinghao
Xue
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
44
Ruan
Yang
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
16
Пуцлин
Давид
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Jinfeng Lai
-
38 Jinming Fan
-
21 Shengpan Ji
-
-
-
15 Haoxiang Jin
-
22 Jin Cheng
-
26 Jie Yin
-
-
39 Yudong Wang
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
2 Lai WeiЗащитник
-
44 Ruan YangПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
-
35 Tong Guo
-
21 Jiahao Wang
-
31 Tian Xue
-
30 Xiangbin Li
-
-
5 Sheng Ma
-
-
36 Zhongyi Qiu
-
Главный тренер: Gabri
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|11 (1)
|0.52
|Di Gao
|4
|0.19
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.14
|Андрияшевич Франко
|2
|0.1
|Junsheng Yao
|2
|0.1
|Цзяци Чжан
|2
|0.1
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Tixiang Li
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.33
|Балде Ромарио
|4
|0.19
|Kang Cao
|2
|0.1
|Морелатто Лукас
|1
|0.05
|Haoqian Zheng
|1
|0.05
|Song Wang
|1
|0.05
|Пуцлин Давид
|1
|0.05
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Мушекви Няша
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Di Gao
|1
|0
|Chang Wang
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Ming Yang Yang
|5
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
8
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
13
7
Чжэцзян Профессионал
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Наньтун Чжиюнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
7
41%
1
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
6
38%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
4
27%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
33
17
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
5
15%
4
24%
31-45
8
24%
5
29%
29%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
5
15%
4
24%
76-90
Пропущено
27
28
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
3
11%
3
11%
1-15
8
30%
30%
5
18%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
3
11%
5
18%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
7
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1
Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
6 раз 55%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
1:2
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
9 раз 43%
1:0
5 раз 24%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
1
15 раз 71%
0
5 раз 24%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
65
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
129
120
318
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6