Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Цзяци Чжан наказан за толчок Haoqian Zheng

86' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Балде Ромарио бьет со штрафного в створ, но Jinfeng Lai держит все под контролем

83' Матч возобновлен

79' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Bo Zhao удален с поля!

77' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Чжэцзян Профессионал

76' Xiangbin Li создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Xiangbin Li

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Haoqian Zheng из команды Наньтун Чжиюнь в офсайде

69' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цзяци Чжан

69' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Морелатто Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Ruan Yang уходит с поля и его заменяет Haoqian Zheng

65' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Kang Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Junsheng Yao пробил со штрафного прямо в стенку

62' Junsheng Yao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Xin Yue наказан за толчок Ruan Yang

59' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Балде Ромарио бьет со штрафного в створ, но Bo Zhao держит все под контролем

55' Хорошую попытку сделал Леонардо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Оооо... вот это был удар! Кастильо Роман должен был забить с этой позиции.

54' Кастильо Роман не смог попасть в створ ударом издали

54' Ruan Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хорошую попытку сделал Кастильо Роман . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ruan Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Оооо... вот это был удар! Леонардо Родригес должен был забить с этой позиции.

53' Леонардо Родригес пробует нанести удар издали, но Qinghao Xue держит все под контролем

53' Ruan Yang ошибается в защите.

51' Оооо... вот это был удар! Tixiang Li должен был забить с этой позиции.

50' ОН ПРОМАЗАЛ - Мушекви Няша пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

49' После проверки VAR судья изменил решение - Чжэцзян Профессионал пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Чжэцзян Профессионал

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.