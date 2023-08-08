  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Циндао Чжуннэн
0:5
Второй тайм: 90+'
Шанхай Порт
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Ма Ксянгью
26' Undefined phrase: football_event_
Вэньцзюнь Люй
0:2
66' Гол
Лэй У
0:3
71' Гол
Каллон Исса
0:4
87' Гол
Лэй У
0:5
90' Гол
Каллон Исса

Ход матча

22'
0:1
Ма Ксянгью
26'
 
Вэньцзюнь Люй
59'
Синьли Пэн
Ма Ксянгью
 
62'
 
Варгас Матиас
Лукаш Жоау
66'
0:2
Лэй У
(Варгас Матиас)
66'
 
Мирахметджан Музеппер
Ли Ан
66'
 
Каллон Исса
Xin Xu
71'
0:3
Каллон Исса
(Лэй У)
74'
Цзю Янь
Yibo Sha
 
74'
Marko Saric
Форбс Браун
 
78'
Ming Hu
Dong Xu
 
78'
Лун Чжэн
Кангва Эванс
 
87'
0:4
Лэй У
(Каллон Исса)
88'
 
Пинк Маркус
Лэй У
88'
 
Чжэнь Вэй
Хуэй-Кан Цай
90'
0:5
Каллон Исса
(Пинк Маркус)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 187 Количество передач 308
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Шанхай Порт
99.20
19.00
1.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
25
Chien-Ming
Wang
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
8
Ма
Ксянгью
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
11
Вэньцзюнь
Люй
Циндао Чжуннэн
5-4-1
Шанхай Порт
4-3-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.33
Кангва Эванс 4 0.19
Wei Zhang I 3 0.14
Сарич Элвис 3 (1) 0.14
Aleksandar Andrejevic 2 0.1
Chien-Ming Wang 2 0.1
Чен Чуньсинь 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 14 0.67
Оскар дос Сантос 7 (4) 0.33
Вэньцзюнь Люй 5 0.24
Шэньчао Ван 4 0.19
Каллон Исса 4 0.19
Паулиньо Пауло 3 0.14
Ли Шенглонг 3 0.14
Мирахметджан Музеппер 1 0.05
Пинк Маркус 1 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Ли Шуай I 0 0
Варгас Матиас 0 0
Лукаш Жоау 0 0
Чжэнь Вэй 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 5 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ли Шуай I 2 0
Чжэнь Вэй 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Шанхай Порт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
1
Циндао Чжуннэн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шанхай Порт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

1
19
Циндао Чжуннэн
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Шанхай Порт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

3
20

Голы по времени матча

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
18%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
8
36%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
6
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
5
71%
3
15%
61-75
1
14%
5
25%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
5
45%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Забито

24
42
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
4
17%
3
7%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
3
13%
7
17%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
8
33%
11
26%
61-75
6
25%
9
21%
76-90

Пропущено

28
15
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
1
4%
2
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
4
27%
31-45
9
32%
0
0%
46-60
3
11%
5
33%
61-75
5
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0
Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
18
2
8
12
1.5
14
6
3
17
2.5
7
13
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 4:0 21 16 4 1 46 - 15 52
2.
Ченду Беттер Сити
 1:0 21 10 6 5 34 - 24 36
3.
Шанхай Шеньхуа
 20 10 5 5 21 - 21 35
4.
Шаньдун Тайшань
 0:1 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 21 9 5 7 32 - 28 32
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 1:3 21 7 7 7 33 - 34 28
10.
Цанчжоу
 20 7 6 7 24 - 30 27
11.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 21 6 4 11 31 - 40 22
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 20 4 7 9 18 - 26 19
13.
Циндао Чжуннэн
 0:4 21 5 4 12 25 - 31 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 20 2 9 9 17 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 20 3 3 14 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 4:0 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 0:4 11 5 2 4 18 - 15 17
8.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 10 5 1 4 17 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 1:3 10 4 4 2 18 - 16 16
10.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
11.
Цанчжоу
 11 4 3 4 12 - 13 15
12.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 4:0 11 9 2 0 26 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 1:1 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 1:3 11 3 3 5 15 - 18 12
9.
Шаньдун Тайшань
 0:1 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 3:1 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 1:1 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 1 2 7 7 - 17 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 0:4 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 10 0 2 8 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Шанхай Порт Лэй У 14 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Пинк Маркус сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Каллон Исса забивает с правой ноги!
  • 90'
    Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Шанхай Порт начинает контратаку
  • 90'
    Синьли Пэн пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем
  • 90'
    Линьпэн Чжан из команды Шанхай Порт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Циндао Чжуннэн
    Ничья
    Шанхай Порт
    99.20
    19.00
    1.02
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 0:5 Шанхай Порт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Циндао Чжуннэн
    Шанхай Порт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     