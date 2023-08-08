Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Ming Hu пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эванс Кангва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Форбс Браун не смог попасть в створ ударом издали

45' Матч возобновлен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шанхай Порт отменен из-за положения "вне игры".

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Порт

22' Г О О О О Л - Ма Ксянгью уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сарич Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оооо... вот это был удар! Вэньцзюнь Люй должен был забить с этой позиции.

11' Вэньцзюнь Люй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Оскар дос Сантос . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Лукаш Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.