Тур: 21. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium. Главный судья: Li Ma
0:5
Конец матча
0'
0:1
23' Гол в свои воротаМа Ксянгью
26' Undefined phrase: football_event_Вэньцзюнь Люй
0:2
66' ГолЛэй У
0:3
71' ГолКаллон Исса
0:4
87' ГолЛэй У
0:5
90' ГолКаллон Исса
90'+4
Ход матча
23'
0:1
26'
59'
66'
0:2
66'
71'
0:3
78'
87'
0:4
88'
90'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
394 Количество передач 584
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
28
Pengfei
Mou
5
Yibo
Sha
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
5 Yibo ShaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
26 Jun Liu
-
17 Yuncheng Fu
-
29 Chaoyang Liu
-
18 Ming Hu
-
45 Marko Saric
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
29 Чжан Хуачэнь
-
33 Лю Чжурун
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.33
|Кангва Эванс
|4
|0.19
|Wei Zhang I
|3
|0.14
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.14
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.1
|Chien-Ming Wang
|2
|0.1
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.71
|Оскар дос Сантос
|7 (4)
|0.33
|Каллон Исса
|5
|0.24
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.24
|Шэньчао Ван
|4
|0.19
|Паулиньо Пауло
|3
|0.14
|Ли Шенглонг
|3
|0.14
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Лукаш Жоау
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|5
|1
|Сарич Элвис
|5
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Шанхай Порт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
1
Циндао Чжуннэн
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шанхай Порт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
1
19
Циндао Чжуннэн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Шанхай Порт
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
4
20
Голы по времени матча
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
17%
10
38%
61-75
5
28%
6
23%
76-90
Пропущено
16
5
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
5
71%
3
15%
61-75
1
14%
5
25%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
5
45%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Забито
25
46
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
4
16%
3
7%
1-15
3
12%
6
13%
16-30
3
12%
7
15%
31-45
1
4%
6
13%
46-60
8
32%
13
28%
61-75
6
24%
11
24%
76-90
Пропущено
32
16
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
1
3%
2
13%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
5
16%
5
31%
61-75
7
22%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0
Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0
Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
65
73
38
46
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
101
28
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
192
813
156
318
813
120
318
120
219
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6