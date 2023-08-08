Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

84' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Ох, нехорошо это выглядит. Junjian Liao получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Junjian Liao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Команда Мэйчжоу Хакка забила решающий гол в последние минуты игры!

78' Г О О О О Л - Конраад Тайрон забивает с левой ноги!

78' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Конраад Тайрон . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

68' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

65' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Конраад Тайрон получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Конраад Тайрон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Чао-Шэн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Цуль Петер получил желтую карточку от судьи

56' Конраад Тайрон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Chugui Ye получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Chugui Ye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника