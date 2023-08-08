Тур: 21. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Yinhao Shen
4:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолRodrigo Henrique
22' Желтая карточкаJie Chen
2:0
40' ГолTze-Nam Yue
43' Желтая карточкаYuda Tian
2:1
45' ГолЦуль Петер
56' Желтая карточкаКонраад Тайрон
57' Желтая карточкаЦуль Петер
65' Желтая карточкаЧао-Шэн Ян
71' Желтая карточкаZhiyu Yan
3:1
78' ГолКонраад Тайрон
85' Желтая карточкаYufeng Zhang
3:2
90' ГолYufeng Zhang
4:2
90' Гол в свои воротаЮань Миньчэн
90'+8
Ход матча
1'
22'
40'
2:0
43'
45'
2:1
46'
56'
57'
62'
65'
71'
78'
82'
85'
90'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
349 Количество передач 402
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
17
Yihu
Yang
23
Yake
Wu
17
Hong
Li
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
15
Yuda
Tian
13
Чанчэн
Чэн
32
Лукич
Ненад
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
28 Daogang Yao
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
15 Yuda TianПолузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнПолузащитник
-
32 Лукич НенадНападающий
- Запасные игроки
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Полузащитник
-
28 Zhifeng Wang
-
38 Ning Lu
-
-
20 Yufeng Zhang
-
-
24 Zhiyu Yan
-
27 Li Zhang II
-
-
36 Chao Fan
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|5
|0.24
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.19
|Rodrigo Henrique
|4
|0.19
|Дугалич Раде
|3
|0.14
|Инь Цуняо
|3
|0.14
|Chugui Ye
|2
|0.1
|Zhechao Chen
|2
|0.1
|Косович Небойша
|1
|0.05
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Tze-Nam Yue
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.57
|Тан Лонг
|7
|0.33
|Цуль Петер
|4
|0.19
|Сержиньо Солер
|3
|0.14
|Jinxian Wang
|2
|0.1
|Chengjian Liao
|2
|0.1
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Чанчэн Чэн
|1
|0.05
|Zhiyu Yan
|1
|0.05
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
10
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Чанчунь Ятай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
7
Волевые поражения
8
15
Мэйчжоу Хакка
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Чанчунь Ятай
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
8
47%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
5
28%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
8
47%
6
33%
76-90
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
21%
4
24%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
3
18%
76-90
Пропущено
26
17
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
4%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
4
15%
6
35%
46-60
7
27%
2
12%
61-75
7
27%
1
6%
76-90
Забито
30
34
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
20%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
8
27%
6
18%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
4
13%
11
32%
76-90
Пропущено
43
35
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
2
5%
9
26%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
9
21%
5
14%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
7
16%
6
17%
61-75
15
35%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1
Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
55
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
56
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
912
1011
417
516
219
219
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|6