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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Мэйчжоу Хакка
4:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
1' Гол
Rodrigo Henrique
22' Желтая карточка
Jie Chen
2:0
40' Гол
Tze-Nam Yue
43' Желтая карточка
Yuda Tian
2:1
45' Гол
Цуль Петер
56' Желтая карточка
Конраад Тайрон
57' Желтая карточка
Цуль Петер
65' Желтая карточка
Чао-Шэн Ян
71' Желтая карточка
Zhiyu Yan
3:1
78' Гол
Конраад Тайрон
85' Желтая карточка
Yufeng Zhang
3:2
90' Гол
Yufeng Zhang
4:2
90' Гол в свои ворота
Юань Миньчэн
90'+8

Ход матча

1'
Rodrigo Henrique
(Косович Небойша)
1:0
22'
Jie Chen
 
40'
Tze-Nam Yue
2:0
43'
 
Yuda Tian
45'
2:1
Цуль Петер
46'
 
Sabit Abdusalam
Abduhamit Abdugheni
46'
 
Zhiyu Yan
Yuda Tian
46'
Чао-Шэн Ян
Yihu Yang
 
56'
Конраад Тайрон
 
57'
 
Цуль Петер
62'
 
Jinxian Wang
Лукич Ненад
62'
 
Yufeng Zhang
Hong Li
65'
Чао-Шэн Ян
 
71'
 
Zhiyu Yan
72'
Liang Shi
Jie Chen
 
78'
Конраад Тайрон
(Rodrigo Henrique)
3:1
82'
 
Chao Fan
Чанчэн Чэн
83'
Ximing Pan
Junjian Liao
 
83'
Котник Андрей
Конраад Тайрон
 
85'
 
Yufeng Zhang
90'
3:2
Yufeng Zhang
(Цуль Петер)
90'
Юань Миньчэн
4:2
90'
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 349 Количество передач 402
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
7
Chugui
Ye
25
Rodrigo
Henrique
17
Yihu
Yang
8
Конраад
Тайрон
23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
6
Юань
Миньчэн
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
29
Тан
Лонг
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
15
Yuda
Tian
13
Чанчэн
Чэн
32
Лукич
Ненад
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-5-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:4
С
1:0
С
1:0
КЛГП
1:0
ПЛК
5:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.24
Чао-Шэн Ян 4 0.19
Rodrigo Henrique 4 0.19
Дугалич Раде 3 0.14
Инь Цуняо 3 0.14
Chugui Ye 2 0.1
Zhechao Chen 2 0.1
Косович Небойша 1 0.05
Хунбо Инь 1 0.05
Tze-Nam Yue 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.57
Тан Лонг 7 0.33
Цуль Петер 4 0.19
Сержиньо Солер 3 0.14
Jinxian Wang 2 0.1
Chengjian Liao 2 0.1
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Тан Лонг 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
10
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Чанчунь Ятай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
7

Волевые поражения

8
15
Мэйчжоу Хакка
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Чанчунь Ятай
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
8
47%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
5
28%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
8
47%
6
33%
76-90

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
21%
4
24%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
4%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
4
15%
6
35%
46-60
7
27%
2
12%
61-75
7
27%
1
6%
76-90

Забито

30
34
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
20%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
8
27%
6
18%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
4
13%
11
32%
76-90

Пропущено

43
35
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 16
2
5%
9
26%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
9
21%
5
14%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
7
16%
6
17%
61-75
15
35%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1
Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:4
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
9
12
1.5
10
11
4
17
2.5
5
16
2
19
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
3.
Шанхай Шеньхуа
 20 10 5 5 21 - 21 35
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
6.
Бэйцзин Гоань
 20 8 7 5 35 - 27 31
7.
Ухань Три Таунс
 20 7 9 4 30 - 22 30
8.
Тяньцзинь Тайгер
 20 6 12 2 26 - 21 30
9.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
10.
Цанчжоу
 20 7 6 7 24 - 30 27
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 20 4 7 9 18 - 26 19
13.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 20 2 9 9 17 - 27 15
16.
Шэньчжэнь
 20 3 3 14 19 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
7.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
8.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
9.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
10.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 7 0 15 - 12 16
11.
Цанчжоу
 11 4 3 4 12 - 13 15
12.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 10 - 9 14
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 1 2 7 7 - 17 5
14.
Далянь Профешнл
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 10 0 2 8 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Цанчжоу Yang Liu II 6
Весь список
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    • 93'
      Г О О О О Л - Юань Миньчэн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 93'
      Мэйчжоу Хакка пытается что-то создать.
    • 93'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 92'
      Тан Лонг пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей ловит мяч
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Yufeng Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Chugui Ye
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Забив гол, Чанчунь Ятай сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 90'
      Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 47%, Чанчунь Ятай: 53%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 4:2 Чанчунь Ятай онлайн

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