Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

38' Тяньцзинь Тайгер идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Qiuming Wang не смог попасть в створ ударом издали

35' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Абреу Фабиу не смог попасть в створ ударом издали

27' Мерида Фран нанес удар головой, но Хоу Сен спокойно отбил мяч.

27' Тяньцзинь Тайгер идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Fan Yang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Boxuan Feng совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фарлей Роса не смог попасть в створ ударом издали

8' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Pengfei Han решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Ван Ган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Yumiao Qian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

2' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру