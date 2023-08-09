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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Тяньцзинь Тайгер
0:0
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
6' Желтая карточка
Gang Wang
14' Желтая карточка
Boxuan Feng
17' Желтая карточка
Fan Yang1
82' Желтая карточка
Соуза Жосеф
90'+5

Ход матча

6'
 
Gang Wang
14'
 
Boxuan Feng
17'
Fan Yang1
 
46'
 
Wenhao Jiang
Boxuan Feng
46'
 
Чжанг Сичже
Tianyi Gao
61'
 
Hao Fang
Liyn Yang
61'
Yinong Tian
Витанов Петар
 
68'
Weijun Xie
Ба Дунь
 
69'
Jianan Wang
Yumiao Qian
 
79'
 
Ziming Wang
Абреу Фабиу
82'
 
Соуза Жосеф
86'
Yan Shi
Фарлей Роса
 
90'
 
Yuan Zhang2
Чи Чжунго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 399 Количество передач 406
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
5
Yang
Yu1
4
Fan
Yang1
29
Ба
Дунь
34
Витанов
Петар
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
9
Берич
Роберт
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
16
Boxuan
Feng
17
Liyn
Yang
6
Чи
Чжунго
5
Соуза
Жосеф
7
Кан
Сан-У
15
Tianyi
Gao
29
Абреу
Фабиу
Тяньцзинь Тайгер
4-4-1-1
Бэйцзин Гоань
4-4-1-1

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

34 матча

14.7%
32.4%
52.9%
5 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.7%
50%
35.3%
5 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.7%
32.4%
52.9%
5 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:3
ТМС
5:0
С
3:1
С
1:2
С
2:5
К
1:0
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:0

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.58

Среднее время на гол

75
155

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.74
1.27

Среднее время на гол

51
71

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.24
Берич Роберт 5 0.24
Ба Дунь 4 0.19
Qiuming Wang 4 0.19
Weijun Xie 4 0.19
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ziming Wang 7 0.33
Кан Сан-У 6 (1) 0.29
Соуза Жосеф 4 0.19
Liyn Yang 4 0.19
Адеми Ариян 2 0.1
Hao Fang 2 0.1
Чжанг Сичже 2 (1) 0.1
Tianyi Gao 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Mohemati Naibijiang 1 0.05
Пяо Чэн 1 0.05
Адегбенро Самуэль 1 0.05
Чи Чжунго 1 0.05
Yang Bai 1 0.05
Абреу Фабиу 0 0
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Дабао Юй 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Dezhi Duan 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 4 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Hao Guo 2 0
Yinong Tian 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 0
Соуза Жосеф 4 0
Jiaqi Han 4 0
Ли Лэй 3 0
Дабао Юй 3 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 3 0
Boxuan Feng 3 0
Tianyi Gao 3 0
Yang Bai 3 0
Адеми Ариян 2 0
Чендун Чжан 2 0
Hao Fang 2 0
Кан Сан-У 1 0
Wenhao Jiang 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
8
Тяньцзинь Тайгер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

7
24
Тяньцзинь Тайгер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Бэйцзин Гоань
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

15
32

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

9
25
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
4
44%
3
12%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
22%
3
12%
61-75
1
11%
7
28%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

23
35
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
30%
4
11%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
5
22%
9
26%
76-90

Пропущено

24
27
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
17%
3
11%
1-15
3
13%
8
30%
30%
16-30
5
21%
3
11%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
4
17%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 33%
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
7
14
3
18
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
10.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
9.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
10.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
12.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
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