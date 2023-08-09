Тур: 21. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre. Главный судья: Jingyuan Jin
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаGang Wang
14' Желтая карточкаBoxuan Feng
17' Желтая карточкаFan Yang1
82' Желтая карточкаСоуза Жосеф
90'+5
Ход матча
6'
14'
17'
68'
82'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
399 Количество передач 406
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
5
Yang
Yu1
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
16
Boxuan
Feng
17
Liyn
Yang
15
Tianyi
Gao
29
Абреу
Фабиу
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
-
5 Yang Yu1Защитник
- Защитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Xuelong Sun
-
24 Taoyu Piao
-
40 Yan Shi
-
11 Weijun Xie
-
31 Yinong Tian
-
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
-
-
43 Wenhao Jiang
-
18 Hao Fang
-
20 Ziming Wang
-
26 Yang Bai
-
21 Yuan Zhang2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
100%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
34 матча
14.7%
32.4%
52.9%
5 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.7%
50%
35.3%
5 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.7%
32.4%
52.9%
5 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.58
Среднее время на гол
75
155
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.74
1.27
Среднее время на гол
51
71
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.24
|Берич Роберт
|5
|0.24
|Ба Дунь
|4
|0.19
|Qiuming Wang
|4
|0.19
|Weijun Xie
|4
|0.19
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.05
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ziming Wang
|7
|0.33
|Кан Сан-У
|6 (1)
|0.29
|Соуза Жосеф
|4
|0.19
|Liyn Yang
|4
|0.19
|Адеми Ариян
|2
|0.1
|Hao Fang
|2
|0.1
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.1
|Tianyi Gao
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.05
|Пяо Чэн
|1
|0.05
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.05
|Чи Чжунго
|1
|0.05
|Yang Bai
|1
|0.05
|Абреу Фабиу
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|4
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Jiaqi Han
|4
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Tianyi Gao
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Чендун Чжан
|2
|0
|Hao Fang
|2
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Бэйцзин Гоань
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
8
Тяньцзинь Тайгер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
24
Тяньцзинь Тайгер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Бэйцзин Гоань
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
15
32
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
21%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
4
44%
3
12%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
2
22%
3
12%
61-75
1
11%
7
28%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
23
35
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
30%
4
11%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
1
4%
7
20%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
5
22%
9
26%
76-90
Пропущено
24
27
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
17%
3
11%
1-15
3
13%
8
30%
30%
16-30
5
21%
3
11%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
4
17%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3
Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 33%
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
1
11 раз 52%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тяньцзинь Тайгер
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
56
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
615
714
318
417
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6