Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Жосеф сейчас получил желтую

81' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Ю Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Weijun Xie создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Yumiao Qian получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Кан Сан-У пробует нанести удар издали, но Jingqi Fang держит все под контролем

65' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

64' Ба Дунь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Han получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ба Дунь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Тяньцзинь Тайгер идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тяньцзинь Тайгер совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Соуза Жосеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника