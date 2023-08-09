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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ухань Три Таунс
1:0
Первый тайм: 45'
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
1:0
12' Гол
Станчу Николае
20' Желтая карточка
Шангуань Ван
30' Желтая карточка
Dilemet Tudi

Ход матча

12'
Станчу Николае
(Чао Хэ)
1:0
20'
 
Шангуань Ван
30'
 
Dilemet Tudi

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Хэнань Суншань Лунмэн
1.41
7.40
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
15
Чжипэн
Цзян
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
29
Qianglong
Tao
9
Якубу
Абдул-Азиз
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
16
Dilemet
Tudi
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
35
Денич
Джордже
8
Zichang
Huang
9
Boyuan
Feng
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Хэнань Суншань Лунмэн
4-5-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 9 (1) 0.43
Ademilson 4 (1) 0.19
Се Пэнфэй 3 0.14
Qianglong Tao 3 0.14
Вэй Ши-Хао 2 0.1
Давидсон 2 (1) 0.1
Ханьвэнь Дэн 2 0.1
Yang Li3 2 0.1
Станчу Николае 1 0.05
Dinghao Yan 1 0.05
Liuyu Duan 1 0.05
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 10 (2) 0.48
Zichang Huang 2 0.1
Boyuan Feng 2 0.1
Перейра Илдеберту 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Хан Жэнь 2 1
Имин Лю 3 0
Чао Хэ 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чович Неманья 4 1
Xin Luo 5 0
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Перейра Илдеберту 4 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Цао Гу 2 0
Zhao Ke 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Денич Джордже 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
7
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

17
10
Ухань Три Таунс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (3)
70% (14)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Хэнань Суншань Лунмэн
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
3
10%
2
11%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
8
27%
4
22%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
6
20%
4
22%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
18%
4
15%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
6
27%
3
12%
61-75
4
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
1
9
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
4
16
4
16
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 21 11 5 5 22 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 1:0 21 8 9 4 31 - 22 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
10.
Цанчжоу
 0:0 21 7 7 7 24 - 30 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 21 4 7 10 18 - 27 19
14.
Далянь Профешнл
 0:0 21 2 10 9 17 - 27 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
16.
Шэньчжэнь
 0:1 21 3 3 15 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 11 6 3 2 11 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 10 4 5 1 11 - 9 17
8.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
9.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 11 3 8 0 15 - 12 17
10.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
11.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
12.
Цанчжоу
 0:0 12 4 4 4 12 - 13 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 0:0 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 0:1 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 0:0 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 11 1 2 8 7 - 18 5
14.
Далянь Профешнл
 0:0 11 0 4 7 7 - 17 4
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 0:1 11 0 2 9 8 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Хэнань Суншань Лунмэн
    1.41
    7.40
    7.20
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