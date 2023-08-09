Тур: 21. Стадион: Wuhan Sports Center. Главный судья: Ming Fu
4:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСтанчу Николае
20' Желтая карточкаШангуань Ван
30' Желтая карточкаDilemet Tudi
1:1
54' ГолYihao Zhong
2:1
56' ГолЯкубу Абдул-Азиз
59' Желтая карточкаХан Жэнь
2:2
64' ГолДенич Джордже
72' Желтая карточкаXin Luo
73' Желтая карточкаЧао Хэ
3:2
78' ГолMarcao V
4:2
85' ГолMarcao V
90'+9
Ход матча
12'
1:0
20'
30'
54'
1:1
56'
2:1
59'
64'
72'
73'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
0 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
327 Количество передач 331
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
15
Чжипэн
Цзян
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
16
Dilemet
Tudi
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
32 Haidong Lu
-
17 Chen Yuhao
-
13 Marcao V
-
24 Liuyu Duan
-
28 Denny Wang
-
2 Yang Li3
-
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
32 Dong Han
-
26 Jiahui Liu
-
29 Yihao Zhong
-
30 Tenglong Li
-
-
21 Keqiang Chen
-
14 Tianyu Gao
-
28 Runtong Song
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
38
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|10 (1)
|0.48
|Ademilson
|4 (1)
|0.19
|Се Пэнфэй
|3
|0.14
|Qianglong Tao
|3
|0.14
|Давидсон
|2 (1)
|0.1
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.1
|Marcao V
|2
|0.1
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.1
|Yang Li3
|2
|0.1
|Станчу Николае
|1
|0.05
|Dinghao Yan
|1
|0.05
|Liuyu Duan
|1
|0.05
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|10 (2)
|0.48
|Zichang Huang
|2
|0.1
|Boyuan Feng
|2
|0.1
|Перейра Илдеберту
|1
|0.05
|Пина Томас
|1
|0.05
|Межеевски Адриан
|1
|0.05
|Yihao Zhong
|1
|0.05
|Денич Джордже
|1
|0.05
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Хан Жэнь
|3
|1
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|6
|0
|Чович Неманья
|4
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Zhao Ke
|2
|0
|Dilemet Tudi
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Денич Джордже
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
9
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
17
10
Ухань Три Таунс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Хэнань Суншань Лунмэн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
12
20
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
5
42%
2
10%
61-75
2
17%
7
35%
76-90
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Забито
34
20
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
12%
2
10%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
8
24%
4
20%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
9
26%
0
0%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
4
17%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
7
29%
29%
3
10%
61-75
4
17%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
147
813
516
516
120
219
120
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6