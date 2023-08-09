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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Ухань Три Таунс
4:2
Конец матча
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
1:0
12' Гол
Станчу Николае
20' Желтая карточка
Шангуань Ван
30' Желтая карточка
Dilemet Tudi
1:1
54' Гол
Yihao Zhong
2:1
56' Гол
Якубу Абдул-Азиз
59' Желтая карточка
Хан Жэнь
2:2
64' Гол
Денич Джордже
72' Желтая карточка
Xin Luo
73' Желтая карточка
Чао Хэ
3:2
78' Гол
Marcao V
4:2
85' Гол
Marcao V
90'+9

Ход матча

12'
Станчу Николае
(Чао Хэ)
1:0
20'
 
Шангуань Ван
30'
 
Dilemet Tudi
46'
 
Yihao Zhong
Dilemet Tudi
54'
1:1
Yihao Zhong
(Zichang Huang)
56'
Якубу Абдул-Азиз
2:1
58'
Liuyu Duan
Dinghao Yan
 
58'
Давидсон
Qianglong Tao
 
58'
Marcao V
Якубу Абдул-Азиз
 
59'
Хан Жэнь
 
64'
2:2
Денич Джордже
(Межеевски Адриан)
64'
 
Xin Luo
Zhao Ke
71'
 
Tianyu Gao
Zichang Huang
72'
 
Xin Luo
73'
Чао Хэ
 
78'
Marcao V
(Се Пэнфэй)
3:2
80'
Yang Li3
Guan He
 
81'
 
Keqiang Chen
Boyuan Feng
82'
 
Yuhao Zhao
Денич Джордже
82'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
85'
Marcao V
(Давидсон)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 327 Количество передач 331
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
15
Чжипэн
Цзян
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
29
Qianglong
Tao
9
Якубу
Абдул-Азиз
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
16
Dilemet
Tudi
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
35
Денич
Джордже
8
Zichang
Huang
9
Boyuan
Feng
Ухань Три Таунс
4-2-3-1
Хэнань Суншань Лунмэн
4-5-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 10 (1) 0.48
Ademilson 4 (1) 0.19
Се Пэнфэй 3 0.14
Qianglong Tao 3 0.14
Давидсон 2 (1) 0.1
Вэй Ши-Хао 2 0.1
Marcao V 2 0.1
Ханьвэнь Дэн 2 0.1
Yang Li3 2 0.1
Станчу Николае 1 0.05
Dinghao Yan 1 0.05
Liuyu Duan 1 0.05
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 10 (2) 0.48
Zichang Huang 2 0.1
Boyuan Feng 2 0.1
Перейра Илдеберту 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Yihao Zhong 1 0.05
Денич Джордже 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 5 0
Хан Жэнь 3 1
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Имин Лю 3 0
Вэй Ши-Хао 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 6 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Перейра Илдеберту 4 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Shuai Yang2 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Цао Гу 2 0
Zhao Ke 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Денич Джордже 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
9
Ухань Три Таунс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

17
10
Ухань Три Таунс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (4)
67% (14)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Хэнань Суншань Лунмэн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
19% (4)
57% (12)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
5
42%
2
10%
61-75
2
17%
7
35%
76-90

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
2
20%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Забито

34
20
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
12%
2
10%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
8
24%
4
20%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
9
26%
0
0%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
4
17%
5
17%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
3
13%
3
10%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
7
29%
29%
3
10%
61-75
4
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
2
9
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
5
16
5
16
2.5
1
20
2
19
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
10.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
9.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
10.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
12.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
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