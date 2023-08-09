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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Цанчжоу
0:0
Первый тайм: 45'
Далянь Профешнл
0'
23' Желтая карточка
Yang Liu II
32' Желтая карточка
Chuangyi Lin

Ход матча

23'
Yang Liu II
 
32'
Chuangyi Lin
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цанчжоу
Ничья
Далянь Профешнл
2.20
3.05
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
15
Peng
Wang
III
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
1
Чжан
Чонг
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
5
Wei
Wu
III
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
Цанчжоу
5-4-1
Далянь Профешнл
4-3-3

История личных встреч

Цанчжоу
Далянь Профешнл

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
1:2
ПЛК
2:2
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.33
Овусу-Секьере Деабеас 6 0.29
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.24
Peng Wang III 3 0.14
Шкорич Миле 2 0.1
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.29
Ян Ксиангчуанг 4 0.19
Мамба Стрели 3 0.14
Линь Лянмин 3 0.14
Цонев Борислав 1 0.05
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 5 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Puliang Shao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vas Nunez 3 1
Цонев Борислав 4 0
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Cesar Manzoki 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
7
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

9
10
Цанчжоу
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Далянь Профешнл
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
55% (11)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
65% (13)
20% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
33%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
15%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
38%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Забито

24
19
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
21%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Пропущено

30
25
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
7
23%
6
24%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
6
20%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1
Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1
Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0

Результаты матчей

Цанчжоу
Далянь Профешнл

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
0:1
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
1
9
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
4
16
1
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 21 11 5 5 22 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 1:0 21 8 9 4 31 - 22 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
10.
Цанчжоу
 0:0 21 7 7 7 24 - 30 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 21 4 7 10 18 - 27 19
14.
Далянь Профешнл
 0:0 21 2 10 9 17 - 27 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
16.
Шэньчжэнь
 0:1 21 3 3 15 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 11 6 3 2 11 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 10 4 5 1 11 - 9 17
8.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
9.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 11 3 8 0 15 - 12 17
10.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
11.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
12.
Цанчжоу
 0:0 12 4 4 4 12 - 13 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 0:0 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 0:1 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 0:0 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 11 1 2 8 7 - 18 5
14.
Далянь Профешнл
 0:0 11 0 4 7 7 - 17 4
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 0:1 11 0 2 9 8 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Cesar Manzoki из команды Далянь Профешнл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Цанчжоу пытается что-то создать.
  • 44'
    Цанчжоу контролирует мяч.
  • 44'
    Puliang Shao из команды Цанчжоу перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 44'
    Далянь Профешнл пытается что-то создать.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цанчжоу
    Ничья
    Далянь Профешнл
    2.20
    3.05
    3.55
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