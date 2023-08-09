Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

37' Chuangyi Lin бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

36' Удар от ворот произведет Цанчжоу

36' Пен Лю не смог попасть в створ ударом издали

34' Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Yu Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Chuangyi Lin получил желтую карточку от судьи

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Цанчжоу

28' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Цанчжоу

25' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Линь Лянмин . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Yang Liu получил желтую карточку от судьи

19' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Линь Лянмин пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

12' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Цанчжоу

10' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Цанчжоу

5' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру