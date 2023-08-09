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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Цанчжоу
2:1
Конец матча
Далянь Профешнл
0'
22' Желтая карточка
Yang Liu II
32' Желтая карточка
Chuangyi Lin
1:0
45' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
45' Желтая карточка
Мамба Стрели
2:0
77' Гол
Peng Wang III
2:1
86' Гол
Линь Лянмин
90' Вторая желтая карточка
Мамба Стрели
90' Желтая карточка
Puliang Shao
90'+6

Ход матча

22'
Yang Liu II
 
32'
Chuangyi Lin
 
45'
Овусу-Секьере Деабеас
(Локадия Юрген)
1:0
45'
 
Мамба Стрели
46'
Qinhan Sun
Shihao Piao
 
60'
 
Yin Shang
Цонев Борислав
60'
 
Zhenao Wang
Zhu Ting
60'
 
Jiahui Huang
Пен Лю
67'
Xiangshuo Zhang
Chuangyi Lin
 
67'
 
Ян Ксиангчуанг
Wei Wu III
77'
Peng Wang III
2:0
86'
2:1
Линь Лянмин
(Мамба Стрели)
88'
 
Jianbo Zhao
Yu Wang
90'
 
Мамба Стрели
90'
Puliang Shao
 
90'
Жуков Георгий
Локадия Юрген
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 432 Количество передач 386
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
15
Peng
Wang
III
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
1
Чжан
Чонг
11
Мамба
Стрели
4
Vas
Nunez
6
Xianjun
Wang
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
5
Wei
Wu
III
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
17
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
Цанчжоу
5-4-1
Далянь Профешнл
4-3-3

История личных встреч

Цанчжоу
Далянь Профешнл

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
1:2
ПЛК
2:2
ПЛК
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.33
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.33
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.24
Peng Wang III 4 0.19
Шкорич Миле 2 0.1
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.29
Линь Лянмин 4 0.19
Ян Ксиангчуанг 4 0.19
Мамба Стрели 3 0.14
Цонев Борислав 1 0.05
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 5 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vas Nunez 3 1
Цонев Борислав 4 0
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Cesar Manzoki 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Цанчжоу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
8
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

9
10
Цанчжоу
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Далянь Профешнл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
52% (11)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
29%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
38%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Забито

26
20
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
19%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
13%
3
11%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
7
23%
7
26%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
7
23%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Цанчжоу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1
Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1
Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0

Результаты матчей

Цанчжоу
Далянь Профешнл

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Цанчжоу
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
6
1.5
1
10
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
4
17
1
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
10.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
9.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
10.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
12.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Судье надоело, что Puliang Shao тянет время и он наказал его горчичником
    • 92'
      Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Цанчжоу: 53%, Далянь Профешнл: 47%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Мамба Стрели получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Мамба Стрели из команды Далянь Профешнл поставил подножку. Пострадал Oscar Taty Maritu
    • 89'
      Oscar Taty Maritu из команды Цанчжоу перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Цанчжоу 2:1 Далянь Профешнл онлайн

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