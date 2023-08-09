Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Цанчжоу имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рефери не любит споров - именно за это Мамба Стрели сейчас получил желтую

46' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

46' Локадия Юрген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Локадия Юрген из команды Цанчжоу своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Peng Wang из команды Цанчжоу не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Мамба Стрели выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Близко! Chuangyi Lin нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

36' Удар от ворот произведет Цанчжоу

36' Пен Лю не смог попасть в створ ударом издали

34' Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Yu Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Chuangyi Lin получил желтую карточку от судьи

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Цанчжоу

28' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Цанчжоу

25' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хорошую попытку сделал Линь Лянмин . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Yang Liu получил желтую карточку от судьи

19' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Линь Лянмин пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

12' Линь Лянмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Цанчжоу

10' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Цанчжоу

5' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Далянь Профешнл совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру