Тур: 21. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Ма Нин
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаYang Liu II
32' Желтая карточкаChuangyi Lin
1:0
45' ГолОвусу-Секьере Деабеас
45' Желтая карточкаМамба Стрели
2:0
77' ГолPeng Wang III
2:1
86' ГолЛинь Лянмин
90' Вторая желтая карточкаМамба Стрели
90' Желтая карточкаPuliang Shao
90'+6
Ход матча
22'
32'
45'
45'
60'
60'
77'
2:0
86'
2:1
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
432 Количество передач 386
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
11
Мамба
Стрели
8
Zhu
Ting
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Полузащитник
-
24 Youzu He
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
25 Yue Zhang
-
13 Qinhan Sun
-
18 Xuchen Yao
-
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Zhu TingЗащитник
-
35 Yu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
19 Zhenao Wang
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
-
22 Rong Chen
-
23 Yin Shang
-
18 Yupeng He
-
26 Ming'an Cui
-
14 Jiahui Huang
-
15 Jianbo Zhao
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Цанчжоу
Далянь Профешнл
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.33
|Овусу-Секьере Деабеас
|7
|0.33
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.24
|Peng Wang III
|4
|0.19
|Шкорич Миле
|2
|0.1
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.29
|Линь Лянмин
|4
|0.19
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.19
|Мамба Стрели
|3
|0.14
|Цонев Борислав
|1
|0.05
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vas Nunez
|3
|1
|Цонев Борислав
|4
|0
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Cesar Manzoki
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Цанчжоу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Далянь Профешнл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
8
Цанчжоу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
9
10
Цанчжоу
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Далянь Профешнл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
52% (11)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
4
29%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
38%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
2
12%
2
25%
76-90
Забито
26
20
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
5
19%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
7
35%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
13%
3
11%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
7
23%
7
26%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
7
23%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1
Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 2:1
Далянь Профешнл
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1
Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0
Результаты матчей
Цанчжоу
Далянь Профешнл
Точный счет
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Цанчжоу
Далянь Профешнл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
73
57
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
74
36
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
813
417
120
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6