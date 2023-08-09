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Китай: Суперлига
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шанхай Шеньхуа
1:0
Первый тайм: 45'
Шэньчжэнь
0'
1:0
28' Гол
Малеле Сефас
35' Желтая карточка
Haoyang Xu

Ход матча

28'
Малеле Сефас
(Haoyang Xu)
1:0
35'
Haoyang Xu
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Шэньчжэнь
1.09
9.20
40.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Zhen
Ma
16
Zexiang
Yang
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
21
Lin
Cui
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
7
Haoyang
Xu
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
1
Minzhe
Wei
28
Xin
Zhou2
5
Ziyi
Tian
36
Guoliang
Chen
30
Ruifeng
Huang
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
19
Yue
Xu
44
Мубарак
Вакасо
14
Li
Ning
9
Донкин
Уилл
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
2:0
С
0:0
К
0:0
К
1:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
2:1
К
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
112

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 7 0.33
Ханчао Ю 5 0.24
Shenglong Jiang 3 0.14
Цао Юньдин 1 0.05
Haoyang Xu 1 0.05
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.05
Haijian Wang 1 0.05
Бассогог Кристиан 1 (1) 0.05
У Си 1 0.05
Yangyang Jin 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.24
Yuan Zhang2 2 (1) 0.1
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.1
Yue Liu 2 0.1
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 6 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haoyang Xu 3 0
Haijian Wang 3 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
Амаду Ибраим 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
10
Шанхай Шеньхуа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

9
8
Шанхай Шеньхуа
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Шэньчжэнь
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

10
29
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
10%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
4
40%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
40%
6
21%
61-75
1
10%
9
31%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90

Пропущено

10
21
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
10%
4
19%
1-15
5
50%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
2
20%
1
5%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
5%
2
10%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
5
23%
5
24%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Пропущено

20
50
13 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 20
1
5%
7
14%
1-15
6
30%
7
14%
16-30
6
30%
6
12%
31-45
0
0%
8
16%
46-60
4
20%
12
24%
61-75
3
15%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
16 раз 80%
0
2 раза 10%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
12
8
2
18
1.5
5
15
1
19
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 21 16 4 1 47 - 15 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 21 11 5 5 22 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 21 10 6 5 34 - 24 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 1:0 21 8 9 4 31 - 22 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 21 9 5 7 32 - 28 32
7.
Бэйцзин Гоань
 0:0 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 21 7 7 7 34 - 35 28
10.
Цанчжоу
 0:0 21 7 7 7 24 - 30 28
11.
Мэйчжоу Хакка
 21 6 4 11 32 - 41 22
12.
Циндао Чжуннэн
 21 5 4 12 25 - 32 19
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 21 4 7 10 18 - 27 19
14.
Далянь Профешнл
 0:0 21 2 10 9 17 - 27 16
15.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
16.
Шэньчжэнь
 0:1 21 3 3 15 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 10 7 2 1 20 - 11 23
3.
Бэйцзин Гоань
 0:0 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 11 6 3 2 11 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
7.
Ухань Три Таунс
 1:0 10 4 5 1 11 - 9 17
8.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
9.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 11 3 8 0 15 - 12 17
10.
Мэйчжоу Хакка
 10 5 1 4 18 - 15 16
11.
Чанчунь Ятай
 10 4 4 2 18 - 16 16
12.
Цанчжоу
 0:0 12 4 4 4 12 - 13 16
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 0:0 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 0:1 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 1:0 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 10 4 3 3 15 - 12 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
7.
Цанчжоу
 0:0 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:1 11 1 2 8 7 - 18 5
14.
Далянь Профешнл
 0:0 11 0 4 7 7 - 17 4
15.
Циндао Чжуннэн
 10 0 2 8 7 - 16 2
16.
Шэньчжэнь
 0:1 11 0 2 9 8 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Шанхай Шеньхуа: 59%, Шэньчжэнь: 41%.
  • 44'
    Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 44'
    Ziyi Tian ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Цао Юньдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 41'
    Xin Zhou ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.09
    9.20
    40.00
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