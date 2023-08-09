Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Guoliang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ning Li навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Haoyang Xu получил желтую карточку от судьи

34' Haoyang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Малеле Сефас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Yue Xu не смог попасть в створ ударом издали

30' Ханчао Ю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игра в одни ворота сейчас. Шанхай Шеньхуа доминирует и владеет мячом

25' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Guoliang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мубарак Вакасо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Чжу Чэньцзе выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

19' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

18' Haoyang Xu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ning Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Shenglong Jiang выиграл воздушное противоборство у Will Donkin.

14' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

12' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Haoyang Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Игрок из команды Шанхай Шеньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Shenglong Jiang наказан за толчок Will Donkin

6' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

4' Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали

4' Цао Юньдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

3' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Guoliang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

2' Zexiang Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Малеле Сефас нанес удар головой, но Minzhe Wei спокойно отбил мяч.

1' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре