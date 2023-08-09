Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мубарак Вакасо пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

79' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Minzhe Wei взял и забрал мяч на выходе

74' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тейшейра Жоау навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

69' Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Тейшейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Guoliang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Guoliang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

65' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

64' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Yuezheng Du пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

62' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч возобновлен

59' Will Donkin получил травму и заменен. Yuezheng Du выходит на поле.

58' Will Donkin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ханчао Ю пробует нанести удар издали, но Minzhe Wei держит все под контролем

53' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Малеле Сефас получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Малеле Сефас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Цао Юньдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ruifeng Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь