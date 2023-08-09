Тур: 21. Стадион: Хонгкоу. Главный судья: Zhenlu Shi
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолМалеле Сефас
35' Желтая карточкаHaoyang Xu
2:0
45' ГолУ Си
3:0
90' ГолМалеле Сефас
90'+4
Ход матча
28'
1:0
35'
45'
2:0
46'
62'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
497 Количество передач 489
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhen
Ma
16
Zexiang
Yang
21
Lin
Cui
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
28
Xin
Zhou2
13
Haofeng
Xu
20
Yue
Liu
19
Yue
Xu
14
Li
Ning
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
16 Zexiang YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
-
-
18 Wei Zhang2
-
33 Haijian Wang
-
35 Longhai He
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
27 Boyu YangЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
42 Wei LiПолузащитник
-
11 Yuan Zhang1
-
12 Lei Liao
-
17 Hao Fu
-
18 Xiangyu Chen
-
33 Yuezheng Du
-
35 Lu Wentao
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
112
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|8
|0.38
|Ханчао Ю
|5
|0.24
|Shenglong Jiang
|3
|0.14
|У Си
|2
|0.1
|Цао Юньдин
|1
|0.05
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.05
|Haijian Wang
|1
|0.05
|Бассогог Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Yangyang Jin
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.24
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.1
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.1
|Yue Liu
|2
|0.1
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Shuai Pei
|1
|0.05
|Boyu Yang
|1
|0.05
|Xin Zhou2
|1
|0.05
|Haofeng Xu
|1
|0.05
|Guoliang Chen
|1
|0.05
|Zigui Shen
|1
|0.05
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|6
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haoyang Xu
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Xu
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
10
Шанхай Шеньхуа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
9
8
Шанхай Шеньхуа
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
10
32
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
3
9%
1-15
1
10%
4
13%
16-30
4
40%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
40%
6
19%
61-75
1
10%
10
31%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
5
45%
76-90
Пропущено
10
21
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
10%
4
19%
1-15
5
50%
4
19%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
2
20%
1
5%
76-90
Забито
25
21
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
4%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Пропущено
20
53
13 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 16
12 Не пропускали 21
1
5%
7
13%
1-15
6
30%
8
15%
16-30
6
30%
7
13%
31-45
0
0%
8
15%
46-60
4
20%
12
23%
61-75
3
15%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Профешнл 1:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4
Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шэньчжэнь - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Шанхай Порт - Шэньчжэнь 3:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
16 раз 76%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
29
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
129
318
516
219
219
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6