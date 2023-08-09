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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 524
Осане
3:2
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Thomas Kinn
9' Желтая карточка
Свеен Оле
1:1
30' Гол
Эверби Сиверт
1:2
50' Гол
Mats Pedersen
2:2
65' Гол
Stian Nygaard I
3:2
82' Гол
Мюклебуст Эрлинг
88' Желтая карточка
Мюклебуст Эрлинг
90'+6
30
Лисгард
Идар
16
Didrik
Fredriksen
40
Кольскоген
Оле
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
22
Haakon
Sjaatil
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
31
Йортесет
Исак
19
Ларсен
Кристоффер
15
Sander
Eng
Strand
9
Мюклебуст
Эрлинг
28
Mame
Mor
Ndiaye
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
38
Sondre
Granaas
7
Овенстад
Мартин
9
Брингакер
Матиас
Осане
3-5-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Осане
Мьёндален

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
2.25

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 7 0.41
Emil Sildnes 4 0.24
Stian Nygaard I 4 0.24
Sander Eng Strand 2 (1) 0.12
Мюклебуст Эрлинг 1 0.06
Didrik Fredriksen 1 0.06
Haakon Sjaatil 1 0.06
Ola Heltne Nilsen 1 0.06
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.59
Скистад Эрик Ставас 3 0.18
Овенстад Мартин 2 0.12
Брингакер Матиас 2 0.12
Сольберг Йоаким 1 0.06
Эверби Сиверт 1 0.06
Mats Pedersen 1 0.06
Янсен Квинт 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Sander Bratvold 1 0.06
Токстад Кристоффер 0 0
Свеен Оле 0 0
Sondre Granaas 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Sander Eng Strand 4 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Осане
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мьёндален
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

10
4
Осане
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

6
8
Осане
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
6
25%
7
27%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
8
31%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
17%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
5
20%
7
29%
29%
61-75
4
16%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3

Результаты матчей

Осане
Мьёндален

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Осане
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 17 9 8 0 22 - 9 35
2.
Конгсвингер
 17 11 1 5 29 - 19 34
3.
КФУМ Осло
 17 9 4 4 29 - 20 31
4.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
5.
ИК Старт
 17 7 6 4 36 - 25 27
6.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Дьерв
 17 7 4 6 28 - 30 25
8.
Мосс
 17 6 5 6 19 - 22 23
9.
Мьёндален
 17 6 3 8 24 - 26 21
10.
Ранхейм
 17 6 2 9 18 - 34 20
11.
Рёуфосс
 17 5 4 8 20 - 22 19
12.
Брюне
 17 5 4 8 19 - 23 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 17 2 8 7 22 - 27 14
16.
Скейд
 17 2 5 10 18 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
ИК Старт
 8 6 1 1 22 - 10 19
3.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
4.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
5.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
6.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 8 3 1 4 12 - 16 10
7.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
9.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
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Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Конгсвингер Adem Gueven 7 (3)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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    • 50'
      Г О О О О Л - Mats Pedersen бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Эверби Сиверт бьет в цель!
    • 9'
      Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Thomas Kinn уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Осане 3:2 Мьёндален онлайн

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