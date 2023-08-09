Тур: 17. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 524
0'
1:0
1' Гол в свои воротаThomas Kinn
9' Желтая карточкаСвеен Оле
1:1
30' ГолЭверби Сиверт
1:2
50' ГолMats Pedersen
2:2
65' ГолStian Nygaard I
3:2
82' ГолМюклебуст Эрлинг
88' Желтая карточкаМюклебуст Эрлинг
90'+6
Ход матча
1'
1:0
9'
30'
1:1
50'
1:2
65'
2:2
82'
3:2
88'
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Осане
Мьёндален
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
2.25
Среднее время на гол
64
40
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|7
|0.41
|Emil Sildnes
|4
|0.24
|Stian Nygaard I
|4
|0.24
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.12
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0.06
|Didrik Fredriksen
|1
|0.06
|Haakon Sjaatil
|1
|0.06
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.06
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.59
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.18
|Овенстад Мартин
|2
|0.12
|Брингакер Матиас
|2
|0.12
|Сольберг Йоаким
|1
|0.06
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Mats Pedersen
|1
|0.06
|Янсен Квинт
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Sander Bratvold
|1
|0.06
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Осане
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мьёндален
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
10
4
Осане
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
6
8
Осане
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Мьёндален
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
6
40%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
6
25%
7
27%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
8
31%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
4
17%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
1
4%
46-60
5
20%
7
29%
29%
61-75
4
16%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
КФУМ Осло - Осане 2:1 Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2
Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2
Мьёндален
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3
Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3
Результаты матчей
Осане
Мьёндален
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Осане
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
44
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
89
215
413
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3