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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 17. Стадион: .
Ранхейм
1:4
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
18' Гол
Martin Hoel Andersen
0:2
28' Гол
Ludvig Langrekken
38' Желтая карточка
Victor Grodaas
40' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
1:2
60' Гол
Arne Gunnes
82' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
1:3
89' Гол
Моберг Вегар
1:4
90' Гол
Elias Myrlid
90'+7
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
6
Jacob
Tromsdal
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
24
Тунекти
Себастьян
1
Стрёмберг
Август
12
Хокенстад
Матс
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
8
Моберг
Вегар
22
Ludvig
Langrekken
9
Adem
Gueven
11
Martin
Hoel
Andersen
Ранхейм
4-3-3
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Конгсвингер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ТМС
1:4
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
5:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
7:0
А
4:0
А
3:3

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.86
1.56

Среднее время на гол

31
57

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.19
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

41
65

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.35
Солли Сиверт 3 0.18
Arne Gunnes 3 0.18
Ruben Kristensen Alte 2 0.12
Региниуссен Мадс 1 0.06
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.06
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.06
Тунекти Себастьян 1 0.06
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.53
Adem Gueven 7 0.41
Моберг Вегар 2 0.12
Ludvig Langrekken 2 0.12
Хокенстад Матс 1 0.06
Martin Hellan 1 0.06
Герсон Ларс 1 (1) 0.06
Martin Tangen Vinjor 1 0.06
Jesper Grundt 1 0.06
Martin Hoel Andersen 1 0.06
Victor Grodaas 1 0.06
Elias Myrlid 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Региниуссен Мадс 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Daniel Kvande 0 1
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Jonas Bolkan Nordli 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Victor Grodaas 2 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Конгсвингер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
2
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

3
15
Ранхейм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Конгсвингер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90

Забито

6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

19
30
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
5
26%
1
3%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
6
32%
3
10%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
11%
10
33%
76-90

Пропущено

33
18
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
8
24%
1
6%
16-30
8
24%
4
22%
31-45
4
12%
3
17%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
9
27%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1

Результаты матчей

Ранхейм
Конгсвингер

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
9
8
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 17 9 8 0 22 - 9 35
2.
Конгсвингер
 17 11 1 5 29 - 19 34
3.
КФУМ Осло
 17 9 4 4 29 - 20 31
4.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
5.
ИК Старт
 17 7 6 4 36 - 25 27
6.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Дьерв
 17 7 4 6 28 - 30 25
8.
Мосс
 17 6 5 6 19 - 22 23
9.
Мьёндален
 17 6 3 8 24 - 26 21
10.
Ранхейм
 17 6 2 9 18 - 34 20
11.
Рёуфосс
 17 5 4 8 20 - 22 19
12.
Брюне
 17 5 4 8 19 - 23 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 17 2 8 7 22 - 27 14
16.
Скейд
 17 2 5 10 18 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
ИК Старт
 8 6 1 1 22 - 10 19
3.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
4.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
5.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
6.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 8 3 1 4 12 - 16 10
7.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
9.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Конгсвингер Adem Gueven 7 (3)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Региниуссен Мадс получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Victor Grodaas получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Адем Гювен сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
    • 18'
      Адем Гювен сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 1:4 Конгсвингер онлайн

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