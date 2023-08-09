Тур: 17. Стадион: EXTRA Arena.
1:4
Конец матча
0'
0:1
18' ГолMartin Hoel Andersen
0:2
28' ГолLudvig Langrekken
38' Желтая карточкаVictor Grodaas
40' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
1:2
60' ГолArne Gunnes
82' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
1:3
89' ГолМоберг Вегар
1:4
90' ГолElias Myrlid
90'+7
Ход матча
18'
28'
0:2
38'
40'
60'
89'
1:3
90'
1:4
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Ранхейм
Конгсвингер
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.86
1.56
Среднее время на гол
31
57
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.19
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
41
65
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.35
|Солли Сиверт
|3
|0.18
|Arne Gunnes
|3
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.12
|Региниуссен Мадс
|1
|0.06
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.06
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.06
|Тунекти Себастьян
|1
|0.06
|Erik Toenne
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.53
|Adem Gueven
|7
|0.41
|Моберг Вегар
|2
|0.12
|Ludvig Langrekken
|2
|0.12
|Хокенстад Матс
|1
|0.06
|Martin Hellan
|1
|0.06
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.06
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.06
|Jesper Grundt
|1
|0.06
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.06
|Victor Grodaas
|1
|0.06
|Elias Myrlid
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Региниуссен Мадс
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Victor Grodaas
|2
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Конгсвингер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
2
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
3
15
Ранхейм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Конгсвингер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
5
26%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
4
36%
76-90
Забито
6
17
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
19
30
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
5
26%
1
3%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
6
32%
3
10%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
11%
10
33%
76-90
Пропущено
33
18
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
8
24%
1
6%
16-30
8
24%
4
22%
31-45
4
12%
3
17%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
9
27%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Конгсвингер
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
710
98
116
314
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3