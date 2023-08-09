Тур: 17. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
15' Желтая карточкаСтраннегорд Том
1:0
50' ГолZakaria Sawo
58' Желтая карточкаСакор Важебах
2:0
76' ГолСадику Агон
81' Желтая карточкаДервискадич Эмир
3:0
85' ГолСадику Агон
90'+3
Ход матча
15'
50'
58'
76'
2:0
81'
85'
3:0
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Hayder Altai
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
ИК Старт
Скейд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.35
|Alagie Sanyang
|6
|0.35
|Zakaria Sawo
|5
|0.29
|Марес Люк
|5 (5)
|0.29
|Страннегорд Том
|4
|0.24
|Mathias Grundetjern
|4
|0.24
|Садику Агон
|2
|0.12
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Вормгор Вито
|1
|0.06
|Лане Джек
|1
|0.06
|Дервискадич Эмир
|1
|0.06
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Salim Nkubiri
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.29
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.24
|Ulrich Ness
|2
|0.12
|Мельхиор Маркус
|2
|0.12
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.06
|David Hickson
|1
|0.06
|Erik Nordengen
|1
|0.06
|Эффьом Максвелл
|1
|0.06
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.06
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|5
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Сакор Важебах
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Ousmane Toure
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Скейд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
5
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Скейд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
11
5
ИК Старт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Скейд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
15
10
Голы по времени матча
Забито
22
9
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
9
41%
2
22%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
40%
6
33%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
15
19
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
6
40%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
6
32%
76-90
Забито
36
18
9 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
1
3%
3
17%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
3
8%
4
22%
31-45
9
25%
3
17%
46-60
6
17%
4
22%
61-75
12
33%
3
17%
76-90
Пропущено
25
37
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
3
8%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
8
32%
4
11%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
9
36%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0
Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0
Результаты матчей
ИК Старт
Скейд
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
116
611
611
116
314
116
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3