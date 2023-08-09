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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 17. Стадион: .
ИК Старт
3:0
Конец матча
Скейд
0'
15' Желтая карточка
Страннегорд Том
1:0
50' Гол
Zakaria Sawo
58' Желтая карточка
Сакор Важебах
2:0
76' Гол
Садику Агон
81' Желтая карточка
Дервискадич Эмир
3:0
85' Гол
Садику Агон
90'+3
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
4
Сакор
Важебах
8
Mathias
Grundetjern
40
Sindre
Osestad
9
Zakaria
Sawo
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
2
Torje
Naustdal
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
27
Simen
Kvia-Egeskog
9
Будусон
Джонни
ИК Старт
3-4-2-1
Скейд
4-1-4-1

История личных встреч

ИК Старт
Скейд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:4
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.35
Alagie Sanyang 6 0.35
Zakaria Sawo 5 0.29
Марес Люк 5 (5) 0.29
Страннегорд Том 4 0.24
Mathias Grundetjern 4 0.24
Садику Агон 2 0.12
Сакор Важебах 1 0.06
Вормгор Вито 1 0.06
Лане Джек 1 0.06
Дервискадич Эмир 1 0.06
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Salim Nkubiri 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.29
Будусон Джонни 4 (1) 0.24
Ulrich Ness 2 0.12
Мельхиор Маркус 2 0.12
Стейринг Пер-Магнус 1 0.06
David Hickson 1 0.06
Erik Nordengen 1 0.06
Эффьом Максвелл 1 0.06
Simen Kvia-Egeskog 1 0.06
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 5 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Сакор Важебах 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Ousmane Toure 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Скейд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
5
ИК Старт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Скейд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

11
5
ИК Старт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Скейд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

15
10

Голы по времени матча

Забито

22
9
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
9
41%
2
22%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
40%
6
33%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

15
19
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
6
40%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
6
32%
76-90

Забито

36
18
9 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
1
3%
3
17%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
3
8%
4
22%
31-45
9
25%
3
17%
46-60
6
17%
4
22%
61-75
12
33%
3
17%
76-90

Пропущено

25
37
7 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
3
8%
1-15
2
8%
7
19%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
8
32%
4
11%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
9
36%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1
ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0
Скейд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0

Результаты матчей

ИК Старт
Скейд

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
5
3
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
11
6
1.5
6
11
6
11
2.5
1
16
3
14
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 17 9 8 0 22 - 9 35
2.
Конгсвингер
 17 11 1 5 29 - 19 34
3.
КФУМ Осло
 17 9 4 4 29 - 20 31
4.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
5.
ИК Старт
 17 7 6 4 36 - 25 27
6.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Дьерв
 17 7 4 6 28 - 30 25
8.
Мосс
 17 6 5 6 19 - 22 23
9.
Мьёндален
 17 6 3 8 24 - 26 21
10.
Ранхейм
 17 6 2 9 18 - 34 20
11.
Рёуфосс
 17 5 4 8 20 - 22 19
12.
Брюне
 17 5 4 8 19 - 23 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 17 2 8 7 22 - 27 14
16.
Скейд
 17 2 5 10 18 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
ИК Старт
 8 6 1 1 22 - 10 19
3.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
4.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
5.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
6.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 8 3 1 4 12 - 16 10
7.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
9.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
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Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Конгсвингер Adem Gueven 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 6
ИК Старт Вормгор Вито 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
ИК Старт Робстад Хенрик 1 3
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    • 58'
      Сакор Важебах получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Fabian Oestigaard Ness сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Zakaria Sawo бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Tom Strannegaard получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИК Старт 3:0 Скейд онлайн

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