Тур: 17. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
1:0
4' ГолХельмерсен Андреас
21' Желтая карточкаХёуге Рунар
2:0
35' Гол в свои воротаФилиберт Энцо
2:1
48' ПенальтиПедру Самуэл
2:2
69' ГолПедру Самуэл
75' Желтая карточкаФернандес Леандро
90' Желтая карточкаУгланн Микаэль
2:3
90' ГолВихманн Матиас
90'+6
Ход матча
4'
21'
35'
2:0
48'
2:1
69'
2:2
90'
90'
2:3
22
Ryan
Nelson
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
15 James Ampofo
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Georg Dirdal
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Рёуфосс
Дьерв
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.22
0.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
40
135
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|5
|0.29
|Loris Mettler
|4 (2)
|0.24
|Gard Simenstad
|1
|0.06
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.06
|Markus Johnsgaard
|1
|0.06
|Nicolai Fremstad
|1
|0.06
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.06
|Браттбакк Филип
|1
|0.06
|Andreas Osterud
|1
|0.06
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.06
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|10 (2)
|0.59
|Erik Groenner
|3
|0.18
|Угланн Микаэль
|2
|0.12
|Бренден Эрик
|2
|0.12
|Ange Mutsinzi
|2
|0.12
|Вихманн Матиас
|1
|0.06
|Вильсон Петер
|1
|0.06
|Эукленн Сондре
|1
|0.06
|Iman Mafi
|1
|0.06
|Torje Wichne
|1
|0.06
|Филиберт Энцо
|1
|0.06
|Lucas Larade
|1
|0.06
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Бренден Эрик
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Хёуге Рунар
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
3
4
Рёуфосс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
5
15
Рёуфосс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Дьерв
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
6
35%
61-75
4
50%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
18
29
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
2
11%
9
31%
61-75
4
22%
7
24%
76-90
Пропущено
24
29
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
9
31%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
33%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1
Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1
Результаты матчей
Рёуфосс
Дьерв
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
45
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
35
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
161
512
710
413
413
116
116
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11
|Дьерв
|Педру Самуэл
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Конгсвингер
|Adem Gueven
|7 (3)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5
|ИК Старт
|Робстад Хенрик
|1 3