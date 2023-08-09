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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 17. Стадион: .
Рёуфосс
2:3
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
4' Гол
Хельмерсен Андреас
21' Желтая карточка
Хёуге Рунар
2:0
35' Гол в свои ворота
Филиберт Энцо
2:1
48' Пенальти
Педру Самуэл
2:2
69' Гол
Педру Самуэл
75' Желтая карточка
Фернандес Леандро
90' Желтая карточка
Угланн Микаэль
2:3
90' Гол
Вихманн Матиас
90'+6
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Янссон
Оскар
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
22
Ryan
Nelson
6
Эмсис
Эдуард
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Markus
Johnsgaard
9
Хельмерсен
Андреас
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
27
Филиберт
Энцо
7
Хёуге
Рунар
21
Эукленн
Сондре
3
Lucas
Larade
15
Бренден
Эрик
2
Torje
Wichne
54
Phillip
Syvertsen
11
Педру
Самуэл
Рёуфосс
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Дьерв

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
4:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
4:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.22
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

40
135

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 5 0.29
Loris Mettler 4 (2) 0.24
Gard Simenstad 1 0.06
Haakon Butli Hammer 1 0.06
Markus Johnsgaard 1 0.06
Nicolai Fremstad 1 0.06
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.06
Браттбакк Филип 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Jamal Deen Haruna 1 0.06
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 10 (2) 0.59
Erik Groenner 3 0.18
Угланн Микаэль 2 0.12
Бренден Эрик 2 0.12
Ange Mutsinzi 2 0.12
Вихманн Матиас 1 0.06
Вильсон Петер 1 0.06
Эукленн Сондре 1 0.06
Iman Mafi 1 0.06
Torje Wichne 1 0.06
Филиберт Энцо 1 0.06
Lucas Larade 1 0.06
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Бренден Эрик 3 0
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Хёуге Рунар 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Дьерв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

3
4
Рёуфосс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
15
Рёуфосс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Дьерв
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
6
35%
61-75
4
50%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

18
29
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
5
17%
46-60
2
11%
9
31%
61-75
4
22%
7
24%
76-90

Пропущено

24
29
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
9
31%
31-45
4
17%
7
24%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
33%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1
Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ Осло 4:0
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Рёуфосс
Дьерв

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
16
1
5
12
1.5
7
10
4
13
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 17 9 8 0 22 - 9 35
2.
Конгсвингер
 17 11 1 5 29 - 19 34
3.
КФУМ Осло
 17 9 4 4 29 - 20 31
4.
Согндаль
 16 9 3 4 26 - 18 30
5.
ИК Старт
 17 7 6 4 36 - 25 27
6.
ФК Кристиансунн
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Дьерв
 17 7 4 6 28 - 30 25
8.
Мосс
 17 6 5 6 19 - 22 23
9.
Мьёндален
 17 6 3 8 24 - 26 21
10.
Ранхейм
 17 6 2 9 18 - 34 20
11.
Рёуфосс
 17 5 4 8 20 - 22 19
12.
Брюне
 17 5 4 8 19 - 23 19
13.
Санднес
 16 4 5 7 27 - 24 17
14.
Хёдд
 16 3 5 8 15 - 23 14
15.
Осане
 17 2 8 7 22 - 27 14
16.
Скейд
 17 2 5 10 18 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 9 6 2 1 21 - 9 20
2.
ИК Старт
 8 6 1 1 22 - 10 19
3.
Фредрикстад
 9 5 4 0 14 - 5 19
4.
Конгсвингер
 8 6 0 2 16 - 8 18
5.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 16 - 8 17
6.
Согндаль
 7 5 1 1 13 - 6 16
7.
Мосс
 9 5 1 3 8 - 6 16
8.
Брюне
 9 4 3 2 12 - 8 15
9.
Дьерв
 9 4 3 2 16 - 14 15
10.
Ранхейм
 8 4 0 4 12 - 20 12
11.
Рёуфосс
 8 3 3 2 12 - 8 12
12.
Мьёндален
 9 2 3 4 11 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 15 9
14.
Хёдд
 8 1 4 3 5 - 7 7
15.
Осане
 8 1 4 3 12 - 14 7
16.
Скейд
 8 1 2 5 9 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 8 4 4 0 8 - 4 16
2.
Конгсвингер
 9 5 1 3 13 - 11 16
3.
Согндаль
 9 4 2 3 13 - 12 14
4.
КФУМ Осло
 9 4 2 3 13 - 12 14
5.
Мьёндален
 8 4 0 4 13 - 15 12
6.
Дьерв
 8 3 1 4 12 - 16 10
7.
Санднес
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Ранхейм
 9 2 2 5 6 - 14 8
9.
ИК Старт
 9 1 5 3 14 - 15 8
10.
Хёдд
 8 2 1 5 10 - 16 7
11.
Мосс
 8 1 4 3 11 - 16 7
12.
Рёуфосс
 9 2 1 6 8 - 14 7
13.
Осане
 9 1 4 4 10 - 13 7
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 3 3 9 - 14 6
15.
Скейд
 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Брюне
 8 1 1 6 7 - 15 4
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Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11
Дьерв Педру Самуэл 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Конгсвингер Adem Gueven 7 (3)
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Филиберт Энцо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 21'
      Хёуге Рунар получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Loris Mettler сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Хельмерсен Андреас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 2:3 Дьерв онлайн

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