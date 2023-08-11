Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
9' ГолСьорос Рику
43' Желтая карточкаВан дер Хейден Йелле
48' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
Ход матча
9'
0:1
48'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
15
Энрике
Алан
44
Ндом
Али
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Хака
Мариехамн
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.26
|Магута Райан
|2
|0.11
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.11
|Stavros Zarokostas
|2
|0.11
|Fallou Ndiaye
|2
|0.11
|Роджерсон Логан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Мастокангас Элиас
|1
|0.05
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|3 (1)
|0.16
|Сумусало Микко
|2
|0.11
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.11
|Лахти Тими
|2
|0.11
|Сьорос Рику
|2
|0.11
|Нгамба Альваро
|2
|0.11
|Анини Самуэль
|1
|0.05
|De
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгуекам Ариэль
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
8
Хака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
4
3
Хака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Мариехамн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
15
11
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
3
25%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
5
42%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Забито
22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
6
27%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
32
27
20 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
16%
2
7%
1-15
9
28%
5
19%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
2
6%
7
26%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
5
16%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0
Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0
Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Хака
Мариехамн
Точный счет
1:1
4 раза 50%
2:2
3 раза 38%
4:2
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Хака
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
612
513
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|7
|2
|31 - 15
|37
|2.
|18
|11
|2
|5
|24 - 11
|35
|3.
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|4.
|18
|9
|3
|6
|29 - 28
|30
|5.
|19
|8
|3
|8
|24 - 21
|27
|6.
|17
|7
|4
|6
|26 - 24
|25
|7.
|18
|6
|5
|7
|17 - 16
|23
|8.
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|9.
|18
|4
|5
|9
|14 - 25
|17
|10.
|18
|3
|8
|7
|15 - 19
|17
|11.
|1:0
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|12.
|0:1
|19
|3
|7
|9
|21 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|9
|6
|1
|2
|11 - 9
|19
|3.
|10
|6
|0
|4
|12 - 6
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|10.
|0:1
|9
|1
|7
|1
|14 - 13
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|4.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|5.
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|6.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|7 - 12
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|11.
|0:1
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|5 - 13
|5
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|7 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6