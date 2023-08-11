Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
9' ГолСьорос Рику
43' Желтая карточкаВан дер Хейден Йелле
48' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
1:1
55' ГолМастокангас Элиас
61' Желтая карточкаНдом Али
73' Желтая карточкаStavros Zarokostas
83' Желтая карточкаТайнио Теему
86' Желтая карточкаНиссинен Йири
90' Желтая карточкаНгамба Альваро
90'+4
Ход матча
9'
0:1
48'
55'
1:1
61'
63'
83'
86'
90'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
15
Энрике
Алан
44
Ндом
Али
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Хака
Мариехамн
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.26
|Магута Райан
|2
|0.11
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.11
|Stavros Zarokostas
|2
|0.11
|Мастокангас Элиас
|2
|0.11
|Fallou Ndiaye
|2
|0.11
|Роджерсон Логан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|3 (1)
|0.16
|Сумусало Микко
|2
|0.11
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.11
|Лахти Тими
|2
|0.11
|Сьорос Рику
|2
|0.11
|Нгамба Альваро
|2
|0.11
|Анини Самуэль
|1
|0.05
|De
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
12
9
Хака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
4
3
Хака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Мариехамн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
25%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
12
16
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
33%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
3
25%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
5
42%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
33
28
21 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
18%
2
7%
1-15
9
27%
5
18%
16-30
6
18%
5
18%
31-45
2
6%
8
29%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
5
15%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0
Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0
Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Хака
Мариехамн
Точный счет
1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Хака
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
613
514
118
118
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|7 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|6
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6