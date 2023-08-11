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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
9' Гол
Сьорос Рику
43' Желтая карточка
Ван дер Хейден Йелле
48' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
1:1
55' Гол
Мастокангас Элиас
61' Желтая карточка
Ндом Али
73' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
83' Желтая карточка
Тайнио Теему
86' Желтая карточка
Ниссинен Йири
90' Желтая карточка
Нгамба Альваро
90'+4
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
13
Альварадо
Альберто
28
Мастокангас
Элиас
81
Хенрикссон
Элмо
15
Энрике
Алан
2
Лахти
Тими
44
Ндом
Али
22
Гранлунд Альбин
23
Сумусало
Микко
10
Хопкатт
Джейми
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
8
Нгамба
Альваро
11
Нгуекам
Ариэль
7
Сьорос
Рику
Хака
Мариехамн

История личных встреч

Хака
Мариехамн

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
10 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

В
2:1
В
2:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.26
Магута Райан 2 0.11
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.11
Stavros Zarokostas 2 0.11
Мастокангас Элиас 2 0.11
Fallou Ndiaye 2 0.11
Роджерсон Логан 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Пурме Тино 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Maissa Fall 1 0.05
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 3 (1) 0.16
Сумусало Микко 2 0.11
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.11
Лахти Тими 2 0.11
Сьорос Рику 2 0.11
Нгамба Альваро 2 0.11
Анини Самуэль 1 0.05
De 1 0.05
Сид Робин 1 0.05
Ван дер Хейден Йелле 1 0.05
Гранлунд Альбин 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Ндом Али 0 0
Олавале Мухамед 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Stavros Zarokostas 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгуекам Ариэль 4 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Нгамба Альваро 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ван дер Хейден Йелле 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мариехамн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

12
9
Хака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

4
3
Хака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Мариехамн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
25%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
5
31%
1
9%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

12
16
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
33%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
3
25%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
5
42%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Забито

23
18
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
7
30%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

33
28
21 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
18%
2
7%
1-15
9
27%
5
18%
16-30
6
18%
5
18%
31-45
2
6%
8
29%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
5
15%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0
Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2
Мариехамн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0
Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Хака
Мариехамн

Точный счет

1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Хака
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
5
14
1
18
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
2.
КуПС
 18 11 2 5 24 - 11 35
3.
СЯК Сейнайоки
 18 10 5 3 24 - 15 35
4.
Оулу
 18 9 3 6 29 - 28 30
5.
ВПС
 19 8 3 8 24 - 21 27
6.
Интер Турку
 17 7 4 6 26 - 24 25
7.
Хонка
 18 6 5 7 17 - 16 23
8.
Лахти
 17 4 6 7 15 - 23 18
9.
КТП
 18 4 5 9 14 - 25 17
10.
Ильвес
 18 3 8 7 15 - 19 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 19 3 6 10 18 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 1 2 11 - 9 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Хонка
 9 4 2 3 11 - 7 14
7.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 10 2 5 3 10 - 12 11
11.
Лахти
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Мариехамн
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
Интер Турку
 9 3 2 4 14 - 16 11
6.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
7.
Лахти
 9 2 4 3 7 - 12 10
8.
Хонка
 9 2 3 4 6 - 9 9
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
11.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
12.
КТП
 9 1 2 6 5 - 13 5
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 7 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
КТП Gabriel Sandberg 7
Лахти Кабаши Ариан 6
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Нгуекам Ариэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ван дер Хейден Йелле получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Ндом Али получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Нгуекам Ариэль сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Сьорос Рику бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 1:1 Мариехамн онлайн

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