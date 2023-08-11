Тур: 1. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
30
Колеошо
Лука
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Манчестер Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
20 матчей
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.56
0.64
Среднее время на гол
162
141
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
3.82
2.33
Среднее время на гол
23
38
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
2.35
1.4
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
38
64
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0 Миллуолл - Бёрнли 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
|Команда
|И
|В
|Н
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|Команда
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|17.
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|Команда
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити
Исход игры
Бёрнли
7.1% (11)
Ничья
3.2% (5)
Манчестер Сити
89.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
20.6% (32)
1:3 Манчестер Сити
16.8% (26)
1:2 Манчестер Сити
14.2% (22)
0:3 Манчестер Сити
11.6% (18)
0:1 Манчестер Сити
5.8% (9)
1:4 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
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