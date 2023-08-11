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Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура Английской премьер-лиги, в котором "Бёрнли" сыграет дома с "Манчестер Сити". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!