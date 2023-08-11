  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Бёрнли
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 153
Бёрнли 7.2% (11)
X 3.3% (5)
Манчестер Сити 89.5% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Сити
9.92
6.00
1.37
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
2
О'Ши
Дара
28
Аль-Дахиль
Амин
5
Бейер
Джордан
30
Колеошо
Лука
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
22
Витиньо
Виктор
II
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
82
Льюис
Рико
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
19
Альварес
Хулиан
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
Бёрнли
4-4-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

20 матчей

5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

История матчей

К
6:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
КЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
К
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
К
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
0.64

Среднее время на гол

162
141

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

3.82
2.33

Среднее время на гол

23
38

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.35
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

38
64

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0 Миллуолл - Бёрнли 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Команда И В Н П Г О
1.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура Английской премьер-лиги, в котором "Бёрнли" сыграет дома с "Манчестер Сити". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2023, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 153
Бёрнли 7.2% (11)
X 3.3% (5)
Манчестер Сити 89.5% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Сити
9.92
6.00
1.37
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити

Исход игры
Бёрнли
7.1% (11)
Ничья
3.2% (5)
Манчестер Сити
89.7% (139)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (75)
Меньше
35.9% (42)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
20.6% (32)
1:3 Манчестер Сити
16.8% (26)
1:2 Манчестер Сити
14.2% (22)
0:3 Манчестер Сити
11.6% (18)
0:1 Манчестер Сити
5.8% (9)
1:4 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бёрнли
Манчестер Сити
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 