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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бёрнли
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 50
Бёрнли 2% (1)
X 2% (1)
Манчестер Сити 96% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Манчестер Сити
9.60
5.94
1.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бёрнли
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

20 матчей

5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

История матчей

К
6:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
КЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
К
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
К
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
0.64

Среднее время на гол

162
141

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

3.82
2.33

Среднее время на гол

23
38

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.35
1.4

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

38
64

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 4:0 Миллуолл - Бёрнли 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0
Команда И В Н П Г О
1.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Бёрнли 2% (1)
    X 2% (1)
    Манчестер Сити 96% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.60
    5.94
    1.34
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити

    Исход игры
    Бёрнли
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Манчестер Сити
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    28% (14)
    0:2 Манчестер Сити
    20% (10)
    1:3 Манчестер Сити
    20% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    12% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    6% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    4% (2)
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