Тур: 18.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Chisom Chidi
-
33 Erik Krantz
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Браге
ГАИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
2.2
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.82
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
55
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.29
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.24
|Хеллберг Сет
|2
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.12
|Pontus Jonsson1
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|1
|0.06
|Редин Понтус
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Henry Sletsjoee
|1
|0.06
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|6 (1)
|0.35
|Селик Мерван
|4
|0.24
|Фрайди Ричард
|4
|0.24
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0.18
|Gustav Lundgren
|2
|0.12
|Вангберг Август
|1
|0.06
|Салихович Дино
|1
|0.06
|Robin Frej
|1
|0.06
|Anes Cardaklija
|1
|0.06
|Filip Beckman
|1
|0.06
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Axel Henriksson
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|4
|1
|Редин Понтус
|5
|0
|Хеллберг Сет
|3
|1
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Henry Sletsjoee
|4
|0
|Jacob Stensson
|3
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Салихович Дино
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Gustav Lundgren
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Браге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
2
Браге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
3
16
Браге
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
6
43%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
2
25%
76-90
Забито
20
25
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
10%
4
16%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
7
35%
3
12%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
7
28%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Браге
ГАИС
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
4:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Браге
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
512
89
116
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|29 - 9
|39
|2.
|17
|12
|3
|2
|32 - 12
|39
|3.
|18
|10
|3
|5
|37 - 24
|33
|4.
|0:0
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|6
|6
|5
|24 - 19
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|7.
|17
|6
|4
|7
|21 - 23
|22
|8.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|9.
|17
|6
|3
|8
|19 - 23
|21
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|12.
|18
|5
|4
|9
|24 - 36
|19
|13.
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|17
|3
|9
|5
|16 - 21
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 20
|17
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|8
|5
|0
|3
|17 - 8
|15
|7.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|12.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|13.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|15.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 5