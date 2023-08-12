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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Браге
0:0
Первый тайм: 8'
ГАИС
0'
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
ГАИС
3.40
3.65
2.27
Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
4
Malte
Persson
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
16
Samouil
Izountouemoi
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Браге
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Браге
ГАИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:4

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
2.2

Среднее время на гол

135
40

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.82
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
55

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.29
Samouil Izountouemoi 4 0.24
Хеллберг Сет 2 0.12
Берггрен Густав 2 0.12
Kevin Appiah Nyarko 2 0.12
Pontus Jonsson1 1 0.06
Jacob Stensson 1 0.06
Редин Понтус 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Henry Sletsjoee 1 0.06
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 6 (1) 0.35
Селик Мерван 4 0.24
Фрайди Ричард 4 0.24
Хольмстрём Александр Аль 3 0.18
Gustav Lundgren 2 0.12
Вангберг Август 1 0.06
Салихович Дино 1 0.06
Robin Frej 1 0.06
Anes Cardaklija 1 0.06
Filip Beckman 1 0.06
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Axel Henriksson 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 4 1
Редин Понтус 5 0
Хеллберг Сет 3 1
Samouil Izountouemoi 4 0
Henry Sletsjoee 4 0
Jacob Stensson 3 0
Malte Persson 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Селик Мерван 2 0
Вангберг Август 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Салихович Дино 1 0
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Gustav Lundgren 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Браге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
2
Браге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

3
16
Браге
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
ГАИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
6
43%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Забито

20
25
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
10%
4
16%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
7
35%
3
12%
31-45
5
25%
3
12%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
3
15%
7
28%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
8%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
6
24%
3
23%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
4
16%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Браге
ГАИС

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

4:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Браге
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
4
1
7
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
8
9
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
2.
Утсиктенс
 17 12 3 2 32 - 12 39
3.
Эстер
 18 10 3 5 37 - 24 33
4.
ГАИС
 0:0 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
Эстерсунд
 17 6 6 5 24 - 19 24
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 17 6 4 7 21 - 23 22
8.
Браге
 0:0 18 6 4 8 20 - 25 22
9.
Ландскруна
 17 6 3 8 19 - 23 21
10.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
11.
Сирианска Эскильстуна
 17 5 6 6 16 - 20 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 6 1 1 18 - 7 19
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Браге
 0:0 9 5 2 2 14 - 8 17
4.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Эстер
 8 5 0 3 17 - 8 15
7.
ГАИС
 0:0 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 0:0 9 3 5 1 9 - 5 14
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Ландскруна
 8 2 1 5 7 - 12 7
13.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Гефле
 8 1 2 5 5 - 11 5
15.
Браге
 0:0 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
ГАИС
3.40
3.65
2.27
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Где смотреть матч Браге 0:0 ГАИС онлайн

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Браге
ГАИС
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