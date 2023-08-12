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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Браге
0:4
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
9' Гол
Хольмстрём Александр Аль
0:2
45' Гол
Axel Henriksson
45' Желтая карточка
Malte Persson
48' Желтая карточка
Вангберг Август
63' Желтая карточка
Салихович Дино
0:3
64' Гол
Селик Мерван
71' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
77' Желтая карточка
Gustav Lundgren
83' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
0:4
86' Гол
Линдберг Юлиус
88' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
90'+3
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
4
Malte
Persson
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
17
Pontus
Jonsson1
21
Henry
Sletsjoee
16
Samouil
Izountouemoi
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
21
Axel
Henriksson
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Браге
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Браге
ГАИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:4

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
2.2

Среднее время на гол

135
40

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.82
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
55

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.28
Samouil Izountouemoi 4 0.22
Хеллберг Сет 2 0.11
Берггрен Густав 2 0.11
Kevin Appiah Nyarko 2 0.11
Pontus Jonsson1 1 0.06
Jacob Stensson 1 0.06
Редин Понтус 1 0.06
Christopher Redenstrand 1 0.06
Henry Sletsjoee 1 0.06
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 7 (1) 0.39
Селик Мерван 5 0.28
Фрайди Ричард 4 0.22
Хольмстрём Александр Аль 4 0.22
Gustav Lundgren 2 0.11
Вангберг Август 1 0.06
Салихович Дино 1 0.06
Axel Henriksson 1 0.06
Robin Frej 1 0.06
Anes Cardaklija 1 0.06
Filip Beckman 1 0.06
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 5 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Редин Понтус 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Хеллберг Сет 3 1
Jacob Stensson 3 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Селик Мерван 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Салихович Дино 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Андерсен Никлас II 0 1
Axel Henriksson 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Браге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
2
Браге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

3
16
Браге
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
ГАИС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

6
18

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
6
43%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
2
25%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
7
35%
4
14%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
8
28%
76-90

Пропущено

29
13
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
7
24%
3
23%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
5
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Браге
ГАИС

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Браге
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
9
9
1
17
2.5
5
13
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 18 12 4 2 33 - 13 40
2.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
3.
Эстер
 0:0 19 10 4 5 37 - 24 34
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Эстерсунд
 0:0 18 6 7 5 24 - 19 25
6.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
7.
Гефле
 0:0 18 6 5 7 21 - 23 23
8.
Ландскруна
 1:1 18 6 4 8 20 - 24 22
9.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 18 5 7 6 16 - 20 22
10.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:1 9 6 2 1 19 - 8 20
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 0:0 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Эстер
 0:0 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 1:1 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Эстерсунд
 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
11.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 1:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 0:0 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 9 2 3 4 7 - 14 9
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Ландскруна
 1:1 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Гефле
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 11 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Эстерсунд Miroslav Mazur 1 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Malte Persson получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Оберг Йоаким сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Axel Henriksson бьет в цель!
    Где смотреть матч Браге 0:4 ГАИС онлайн

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