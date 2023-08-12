Тур: 18.
0'
0:1
9' ГолХольмстрём Александр Аль
0:2
45' ГолAxel Henriksson
45' Желтая карточкаMalte Persson
48' Желтая карточкаВангберг Август
63' Желтая карточкаСалихович Дино
0:3
64' ГолСелик Мерван
71' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
77' Желтая карточкаGustav Lundgren
83' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
0:4
86' ГолЛиндберг Юлиус
88' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
90'+3
Ход матча
9'
45'
0:2
45'
48'
63'
64'
0:3
77'
86'
0:4
88'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Chisom Chidi
-
33 Erik Krantz
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Браге
ГАИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
2.2
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.82
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
55
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.28
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.22
|Хеллберг Сет
|2
|0.11
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.11
|Pontus Jonsson1
|1
|0.06
|Jacob Stensson
|1
|0.06
|Редин Понтус
|1
|0.06
|Christopher Redenstrand
|1
|0.06
|Henry Sletsjoee
|1
|0.06
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|7 (1)
|0.39
|Селик Мерван
|5
|0.28
|Фрайди Ричард
|4
|0.22
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.22
|Gustav Lundgren
|2
|0.11
|Вангберг Август
|1
|0.06
|Салихович Дино
|1
|0.06
|Axel Henriksson
|1
|0.06
|Robin Frej
|1
|0.06
|Anes Cardaklija
|1
|0.06
|Filip Beckman
|1
|0.06
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|5
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Редин Понтус
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Хеллберг Сет
|3
|1
|Jacob Stensson
|3
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Селик Мерван
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|1
|Axel Henriksson
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Браге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ГАИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
2
Браге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
3
16
Браге
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
ГАИС
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
6
18
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
6
43%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
2
12%
3
38%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
2
12%
2
25%
76-90
Забито
20
29
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
7
35%
4
14%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
8
28%
76-90
Пропущено
29
13
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
7
24%
3
23%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
5
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2
ГАИС
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1
Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Браге
ГАИС
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
4:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Браге
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
513
99
117
513
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|12
|4
|2
|33 - 13
|40
|2.
|17
|12
|3
|2
|29 - 9
|39
|3.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|37 - 24
|34
|4.
|18
|8
|6
|4
|28 - 14
|30
|5.
|0:0
|18
|6
|7
|5
|24 - 19
|25
|6.
|17
|6
|6
|5
|29 - 29
|24
|7.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|21 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|6
|4
|8
|20 - 24
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|18
|6
|3
|9
|20 - 29
|21
|12.
|18
|5
|4
|9
|24 - 36
|19
|13.
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|17
|3
|9
|5
|16 - 21
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|15 - 20
|17
|16.
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|2.
|8
|5
|3
|0
|11 - 1
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|8.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|10.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|11.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|6.
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|13 - 17
|8
|11.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5
|Эстерсунд
|Miroslav Mazur
|1 5