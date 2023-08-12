Тур: 1. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
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Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
14
Нкетиа
Эдди
30
Боли
Вийи
24
Орье
Серж
22
Йейтс
Райан
43
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Орье СержПолузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Эйна ОлаПолузащитник
-
28 ДанилоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хорват ИтанВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
23 Фройлер РемоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Ноттингем Форест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
33
90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2
Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|2
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|0 (1)
|Бёрнли
|Зарури Анасс
|1
|Манчестер Сити
|Хосеп Гвардиола
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест
Исход игры
Арсенал
97% (131)
Ничья
0.7% (1)
Ноттингем Форест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
33.62% (39)
Нет
66.38% (77)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
39.3% (53)
3:1 Арсенал
14.1% (19)
3:0 Арсенал
11.9% (16)
2:1 Арсенал
8.1% (11)
4:1 Арсенал
3% (4)
1:0 Арсенал
3% (4)
4:0 Арсенал
1.5% (2)
4:2 Арсенал
1.5% (2)
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