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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 130
Арсенал 97.7% (127)
X 0.8% (1)
Ноттингем Форест 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
1.31
8.00
17.00
Все Коэффициенты
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1
Ремсдейл
Аарон
5
Парти
Томас
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
12
Тимбер
Юрриен
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
1
Тёрнер
Мэтт
30
Боли
Вийи
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
24
Орье
Серж
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
43
Эйна
Ола
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
Арсенал
4-3-3
Ноттингем Форест
3-4-3

История личных встреч

Арсенал
Ноттингем Форест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2
Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Манчестер Сити Альварес Хулиан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский "Арсенал" сыграет дома с уэст-бриджфордским "Ноттингем Форест". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
Арсенал 97.7% (127)
X 0.8% (1)
Ноттингем Форест 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
1.31
8.00
17.00
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Арсенал - Ноттингем Форест онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест

Исход игры
Арсенал
97% (131)
Ничья
0.7% (1)
Ноттингем Форест
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
33.62% (39)
Нет
66.38% (77)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
39.3% (53)
3:1 Арсенал
14.1% (19)
3:0 Арсенал
11.9% (16)
2:1 Арсенал
8.1% (11)
4:1 Арсенал
3% (4)
1:0 Арсенал
3% (4)
4:0 Арсенал
1.5% (2)
4:2 Арсенал
1.5% (2)
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