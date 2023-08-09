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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 54
Арсенал 98.1% (53)
X 0% (0)
Ноттингем Форест 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
1.31
7.60
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Ноттингем Форест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2
Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1
Команда И В Н П Г О
1.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Вулверхэмптон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брентфорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кристал Пэлас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шеффилд Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Борнмут
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брайтон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фулхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вест Хэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лутон Таун
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бёрнли
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 54
    Арсенал 98.1% (53)
    X 0% (0)
    Ноттингем Форест 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.31
    7.60
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Ноттингем Форест онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Арсенал
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Ноттингем Форест
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    45.1% (23)
    Нет
    54.9% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    38.9% (21)
    3:1 Арсенал
    18.5% (10)
    2:1 Арсенал
    14.8% (8)
    3:0 Арсенал
    7.4% (4)
    4:1 Арсенал
    5.6% (3)
    1:0 Арсенал
    3.7% (2)
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    Арсенал
    Ноттингем Форест
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