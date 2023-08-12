Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Паласиос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

84' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тактическая замена. Chuang Tang уходит с поля и его заменяет Ху Хетао

84' Zhiyu Yan наказан за толчок Chuang Tang

83' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Li Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошую попытку сделал Паласиос Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Chuang Tang нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.

73' Ruibao Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Судье надоело, что Yake Wu тянет время и он наказал его горчичником

72' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Andrigo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Andrigo нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Yiming Yang получил желтую карточку от судьи

61' Li Zhang получил желтую карточку от судьи

57' ШТАНГА! Пробил головой Виндбихлер Рихард прямо в каркас ворот!

56' Andrigo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

53' Zhiyu Yan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Судья свистит. Тан Лонг атаковал сзади соперника. Это Chuang Tang заработал своей команде штрафной

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Chuang Tang не смог попасть в створ ударом издали

47' Zhuoyi Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.