Тур: 22. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Kun Ai
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЧанчэн Чэн
33' Желтая карточкаYanfeng Dong
61' Желтая карточкаLi Zhang II
62' Желтая карточкаYiming Yang
72' Желтая карточкаYake Wu
90'+6
Ход матча
2'
33'
61'
62'
67'
72'
80'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
114 Количество передач 255
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.92 Победа «Ченду»
-
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
20
Мяо
Тан
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
18
Andrigo
24
Chuang
Tang
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
28 Zhifeng Wang
-
38 Ning Lu
-
7 Yun Liu
-
15 Yuda Tian
-
17 Hong Li
-
27 Li Zhang II
-
32 Лукич Ненад
-
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
19 Yanfeng DongЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
18 AndrigoПолузащитник
-
24 Chuang TangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Нападающий
-
2 Ху Хетао
-
27 Лю2 Бин
-
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|13 (1)
|0.59
|Тан Лонг
|7
|0.32
|Цуль Петер
|4
|0.18
|Сержиньо Солер
|3
|0.14
|Jinxian Wang
|2
|0.09
|Chengjian Liao
|2
|0.09
|Чанчэн Чэн
|2
|0.09
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Zhiyu Yan
|1
|0.05
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.41
|Ким Мин-У
|6
|0.27
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.23
|Ромуло
|3
|0.14
|Мяо Тан
|2
|0.09
|Чоу Тим
|2
|0.09
|Andrigo
|1
|0.05
|Тан Синь
|1
|0.05
|Zhuoyi Feng
|1
|0.05
|Ruibao Hu
|1
|0.05
|Лю Тао
|1
|0.05
|Chuang Tang
|1
|0.05
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Yake Wu
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Ruibao Hu
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
9
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
9
18
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Ченду Беттер Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
16
27
Голы по времени матча
Забито
18
15
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
28%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
6
35%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Забито
17
19
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
4
21%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
8
47%
2
11%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
5
28%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
35
34
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
14%
5
15%
1-15
5
14%
8
24%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
11
31%
7
21%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
9
26%
4
16%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
5
14%
6
24%
31-45
6
17%
6
24%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
7
20%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
74
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
184
1012
1111
517
418
220
121
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3