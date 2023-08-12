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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чанчунь Ятай
1:0
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
2' Гол
Чанчэн Чэн
33' Желтая карточка
Yanfeng Dong
61' Желтая карточка
Li Zhang II
62' Желтая карточка
Yiming Yang
72' Желтая карточка
Yake Wu
90'+6

Ход матча

2'
Чанчэн Чэн
(Abduhamit Abdugheni)
1:0
33'
 
Yanfeng Dong
46'
Сержиньо Солер
Чанчэн Чэн
 
53'
 
Виндбихлер Рихард
Yanfeng Dong
53'
 
Элкесон Кардосо
Zhuoyi Feng
58'
Li Zhang II
Sabit Abdusalam
 
61'
Li Zhang II
 
62'
 
Yiming Yang
67'
Юань Миньчэн
Йи Тенг
 
72'
Yake Wu
 
75'
 
Жуй Ган
Мяо Тан
80'
Yongjing Cao
Тан Лонг
 
80'
Jinhao Bi
Jinxian Wang
 
83'
 
Ху Хетао
Chuang Tang

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 114 Количество передач 255
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
2
Abduhamit
Abdugheni
24
Zhiyu
Yan
29
Тан
Лонг
11
Sabit
Abdusalam
19
Chengjian
Liao
8
Jinxian
Wang
13
Чанчэн
Чэн
16
Tao
Jian
19
Yanfeng
Dong
23
Yiming
Yang
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
11
Ким
Мин-У
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
7
Паласиос
Мануэль
18
Andrigo
24
Chuang
Tang
Чанчунь Ятай
5-4-1
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
0:1
КЛГП
0:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 13 (1) 0.59
Тан Лонг 7 0.32
Цуль Петер 4 0.18
Сержиньо Солер 3 0.14
Jinxian Wang 2 0.09
Chengjian Liao 2 0.09
Чанчэн Чэн 2 0.09
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.41
Ким Мин-У 6 0.27
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.23
Ромуло 3 0.14
Мяо Тан 2 0.09
Чоу Тим 2 0.09
Andrigo 1 0.05
Тан Синь 1 0.05
Zhuoyi Feng 1 0.05
Ruibao Hu 1 0.05
Лю Тао 1 0.05
Chuang Tang 1 0.05
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Тан Лонг 3 0
Yake Wu 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Chengjian Liao 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Ruibao Hu 2 0
Gong Zhang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
9
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

9
18
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Ченду Беттер Сити
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
4

Волевые поражения

16
27

Голы по времени матча

Забито

18
15
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
28%
1
7%
1-15
3
17%
3
20%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
6
35%
3
23%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Забито

17
19
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
4
21%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
5
28%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

35
34
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
14%
5
15%
1-15
5
14%
8
24%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
11
31%
7
21%
76-90

Пропущено

35
25
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
9
26%
4
16%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
5
14%
6
24%
31-45
6
17%
6
24%
46-60
6
17%
2
8%
61-75
7
20%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1
Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Профешнл - Ченду Беттер Сити 0:0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
18
4
10
12
1.5
11
11
5
17
2.5
4
18
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
10.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
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