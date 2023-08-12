Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Команда Мэйчжоу Хакка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Chien-Ming Wang получил желтую карточку от судьи

43' Судья свистит. Chien-Ming Wang атаковал сзади соперника. Это Rodrigo Henrique заработал своей команде штрафной

40' Г О О О О Л - Косович Небойша первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

39' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

36' Конраад Тайрон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Junshuai Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Chugui Ye решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сарич Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Яо Вейхуи ослабляет давление, выбив мяч.

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Цзин Фэн наказан за толчок Яо Вейхуи

16' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Конраад Тайрон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Цзин Фэн . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру