Тур: 22. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Ming Fu
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
40' ГолКосович Небойша
43' Желтая карточкаChien-Ming Wang
73' Желтая карточкаWenjie Song
79' Желтая карточкаСарич Элвис
89' Желтая карточкаJunshuai Liu
Ход матча
40'
1:0
43'
58'
68'
73'
79'
80'
82'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
191 Количество передач 147
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
14
Цзин
Фэн
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
38 Yongjia Li
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
14 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
29 Chaoyang Liu
-
-
45 Marko Saric
-
12 Чен Чуньсинь
-
18 Ming Hu
-
5 Yibo Sha
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
270
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|5
|0.23
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.18
|Rodrigo Henrique
|4
|0.18
|Дугалич Раде
|3
|0.14
|Инь Цуняо
|3
|0.14
|Косович Небойша
|2
|0.09
|Chugui Ye
|2
|0.09
|Zhechao Chen
|2
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Tze-Nam Yue
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.32
|Кангва Эванс
|4
|0.18
|Wei Zhang I
|3
|0.14
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.14
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.09
|Chien-Ming Wang
|2
|0.09
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|3
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|5
|1
|Сарич Элвис
|6
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
7
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
8
17
Мэйчжоу Хакка
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Циндао Чжуннэн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
5
71%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
8
47%
3
19%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
7
27%
4
25%
76-90
Забито
30
25
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
6
20%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
2
7%
8
32%
61-75
4
13%
6
24%
76-90
Пропущено
43
32
16 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
5%
1
3%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
5
12%
9
28%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
15
35%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
64
65
37
38
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
38
28
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
129
912
813
417
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|22
|16
|5
|1
|50 - 18
|53
|2.
|21
|11
|5
|5
|24 - 21
|38
|3.
|0:1
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|21
|9
|8
|4
|37 - 19
|35
|5.
|21
|8
|9
|4
|34 - 24
|33
|6.
|3:3
|22
|9
|6
|7
|35 - 31
|33
|7.
|21
|8
|8
|5
|35 - 27
|32
|8.
|21
|6
|13
|2
|26 - 21
|31
|9.
|1:0
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|10.
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|11.
|1:0
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|21
|4
|7
|10
|20 - 30
|19
|13.
|0:1
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|21
|2
|10
|9
|17 - 28
|16
|15.
|21
|2
|9
|10
|18 - 29
|15
|16.
|21
|3
|3
|15
|19 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|11
|7
|3
|1
|23 - 14
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|25 - 6
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|3:3
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|10
|4
|5
|1
|14 - 11
|17
|11.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|6.
|3:3
|11
|3
|5
|3
|18 - 18
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|0:1
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
|16.
|11
|0
|2
|9
|8 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|12 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6