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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Мэйчжоу Хакка
1:0
Второй тайм: 90+'
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
40' Гол
Косович Небойша
43' Желтая карточка
Chien-Ming Wang
73' Желтая карточка
Wenjie Song
79' Желтая карточка
Сарич Элвис
89' Желтая карточка
Junshuai Liu

Ход матча

37'
Котник Андрей
Конраад Тайрон
 
40'
Косович Небойша
1:0
43'
 
Chien-Ming Wang
46'
 
Синьли Пэн
Jinbao Zhong
58'
 
Цзю Янь
Wei Zhang I
58'
 
Wenjie Song
Кангва Эванс
68'
Yilin Yang
Чао-Шэн Ян
 
73'
 
Wenjie Song
79'
 
Сарич Элвис
80'
 
Marko Saric
Цзин Фэн
80'
 
Лун Чжэн
Chien-Ming Wang
82'
Ximing Pan
Chugui Ye
 
83'
Zhechao Chen
Weihui Rao
 
89'
 
Junshuai Liu

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 191 Количество передач 147
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Циндао Чжуннэн
1.22
5.10
32.00
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
14
Цзин
Фэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
ПЛК
2:0
ПЛК
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.23
Чао-Шэн Ян 4 0.18
Rodrigo Henrique 4 0.18
Дугалич Раде 3 0.14
Инь Цуняо 3 0.14
Косович Небойша 2 0.09
Chugui Ye 2 0.09
Zhechao Chen 2 0.09
Хунбо Инь 1 0.05
Tze-Nam Yue 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.32
Кангва Эванс 4 0.18
Wei Zhang I 3 0.14
Сарич Элвис 3 (1) 0.14
Aleksandar Andrejevic 2 0.09
Chien-Ming Wang 2 0.09
Чен Чуньсинь 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 3 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 5 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
7
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

8
17
Мэйчжоу Хакка
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Циндао Чжуннэн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

12
24

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
19%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
5
71%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
8
47%
3
19%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
7
27%
4
25%
76-90

Забито

30
25
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
6
20%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
2
7%
8
32%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Пропущено

43
32
16 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
5%
1
3%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
5
12%
9
28%
46-60
7
16%
5
16%
61-75
15
35%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
4
1.5
6
5
3
7
2.5
3
8
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
12
9
9
12
1.5
8
13
4
17
2.5
3
18
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 3:3 22 16 5 1 50 - 18 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 0:1 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
6.
Чжэцзян Профессионал
 3:3 22 9 6 7 35 - 31 33
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 1:0 22 8 7 7 35 - 35 31
10.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
13.
Циндао Чжуннэн
 0:1 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 3:3 11 7 3 1 23 - 14 24
2.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 3:3 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 1:0 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
11.
Циндао Чжуннэн
 0:1 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 3:3 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Ченду Беттер Сити
 0:1 11 4 3 4 15 - 13 15
5.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
6.
Чжэцзян Профессионал
 3:3 11 3 5 3 18 - 18 14
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 1:0 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 0:1 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 12 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 6
Весь список
  • 89'
    Игрок команды Мэйчжоу Хакка получает медицинскую помощь прямо на поле
  • 89'
    Junshuai Liu получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 87'
    Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 87'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 85'
    Aleksandar Andrejevic ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Циндао Чжуннэн
    1.22
    5.10
    32.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 1:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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    Мэйчжоу Хакка
    Циндао Чжуннэн
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