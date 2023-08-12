Тур: 22. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Ming Fu
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолКосович Небойша
43' Желтая карточкаChien-Ming Wang
73' Желтая карточкаWenjie Song
78' Желтая карточкаСарич Элвис
89' Желтая карточкаJunshuai Liu
90' Красная карточкаЛун Чжэн
90' Вторая желтая карточкаЛун Чжэн
90' Желтая карточкаTze-Nam Yue
90'+8
Ход матча
40'
1:0
43'
58'
68'
73'
78'
79'
82'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
369 Количество передач 400
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
14
Цзин
Фэн
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
38 Yongjia Li
-
19 Yilin Yang
-
21 Wei Wang
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
14 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
29 Chaoyang Liu
-
-
45 Marko Saric
-
12 Чен Чуньсинь
-
18 Ming Hu
-
5 Yibo Sha
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
270
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|5
|0.23
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.18
|Rodrigo Henrique
|4
|0.18
|Дугалич Раде
|3
|0.14
|Инь Цуняо
|3
|0.14
|Косович Небойша
|2
|0.09
|Chugui Ye
|2
|0.09
|Zhechao Chen
|2
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.05
|Tze-Nam Yue
|1
|0.05
|Yihu Yang
|1
|0.05
|Liang Shi
|1
|0.05
|Ximing Pan
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.32
|Кангва Эванс
|4
|0.18
|Wei Zhang I
|3
|0.14
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.14
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.09
|Chien-Ming Wang
|2
|0.09
|Чен Чуньсинь
|1
|0.05
|Wenjie Song
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1
|0.05
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|5
|0
|Liang Shi
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|6
|1
|Сарич Элвис
|6
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
7
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
8
17
Мэйчжоу Хакка
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Циндао Чжуннэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
28
9
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
17
7
11 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
71%
61-75
2
12%
1
14%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
5
29%
29%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
8
47%
3
18%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
7
27%
4
25%
76-90
Забито
31
25
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
2
6%
8
32%
61-75
4
13%
6
24%
76-90
Пропущено
43
33
16 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
2
5%
1
3%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
9
21%
7
21%
31-45
5
12%
9
27%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
15
35%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
65
65
38
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
1210
913
814
418
319
220
121
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3