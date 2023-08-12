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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ming Fu
Мэйчжоу Хакка
1:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
40' Гол
Косович Небойша
43' Желтая карточка
Chien-Ming Wang
73' Желтая карточка
Wenjie Song
78' Желтая карточка
Сарич Элвис
89' Желтая карточка
Junshuai Liu
90' Красная карточка
Лун Чжэн
90' Вторая желтая карточка
Лун Чжэн
90' Желтая карточка
Tze-Nam Yue
90'+8

Ход матча

37'
Котник Андрей
Конраад Тайрон
 
40'
Косович Небойша
1:0
43'
 
Chien-Ming Wang
46'
 
Синьли Пэн
Jinbao Zhong
58'
 
Цзю Янь
Wei Zhang I
58'
 
Wenjie Song
Кангва Эванс
68'
Yilin Yang
Чао-Шэн Ян
 
73'
 
Wenjie Song
78'
 
Сарич Элвис
79'
 
Marko Saric
Цзин Фэн
79'
 
Лун Чжэн
Chien-Ming Wang
82'
Ximing Pan
Chugui Ye
 
82'
Zhechao Chen
Weihui Rao
 
89'
 
Junshuai Liu
90'
 
Лун Чжэн
90'
 
Лун Чжэн
90'
Tze-Nam Yue
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 369 Количество передач 400
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
30
Jinbao
Zhong
14
Цзин
Фэн
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
5-4-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:0
ПЛК
2:0
ПЛК
4:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.23
Чао-Шэн Ян 4 0.18
Rodrigo Henrique 4 0.18
Дугалич Раде 3 0.14
Инь Цуняо 3 0.14
Косович Небойша 2 0.09
Chugui Ye 2 0.09
Zhechao Chen 2 0.09
Хунбо Инь 1 0.05
Tze-Nam Yue 1 0.05
Yihu Yang 1 0.05
Liang Shi 1 0.05
Ximing Pan 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.32
Кангва Эванс 4 0.18
Wei Zhang I 3 0.14
Сарич Элвис 3 (1) 0.14
Aleksandar Andrejevic 2 0.09
Chien-Ming Wang 2 0.09
Чен Чуньсинь 1 0.05
Wenjie Song 1 0.05
Синьли Пэн 1 0.05
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 5 0
Liang Shi 5 0
Ximing Pan 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Форбс Браун 2 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Циндао Чжуннэн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
7
Мэйчжоу Хакка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

8
17
Мэйчжоу Хакка
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
18% (4)
27% (6)
Циндао Чжуннэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

28
9

Волевые поражения

12
24

Голы по времени матча

Забито

17
7
11 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
71%
61-75
2
12%
1
14%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
5
29%
29%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
8
47%
3
18%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
6
38%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
7
27%
4
25%
76-90

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
6
19%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
2
6%
8
32%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Пропущено

43
33
16 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
2
5%
1
3%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
9
21%
7
21%
31-45
5
12%
9
27%
46-60
7
16%
5
15%
61-75
15
35%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Профешнл - Мэйчжоу Хакка 1:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0
Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
10 раз 45%
2
5 раз 23%
1
4 раза 18%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
12
10
9
13
1.5
8
14
4
18
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
10.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 48%, Циндао Чжуннэн: 52%.
    • 90'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Циндао Чжуннэн.
    • 89'
      Игрок команды Мэйчжоу Хакка получает медицинскую помощь прямо на поле
    • 89'
      Junshuai Liu получил желтую карточку от судьи
    • 87'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 87'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Aleksandar Andrejevic ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 1:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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