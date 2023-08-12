Тур: 22. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Long Zhang
3:3
Второй тайм: 85'
0'
1:0
3' ГолЛукаш Жоау
1:1
42' ГолМушекви Няша
45' Желтая карточкаМушекви Няша
2:1
45' ПенальтиОскар дос Сантос
45' Желтая карточкаTixiang Li
3:1
55' ГолЛукаш Жоау
3:2
58' ГолАндрияшевич Франко
3:3
65' ГолАндрияшевич Франко
74' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
Ход матча
3'
1:0
42'
1:1
45'
45'
2:1
45'
55'
3:1
58'
58'
58'
65'
72'
72'
74'
81'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
159 Количество передач 259
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Xin
Xu
18
Лукаш
Жоау
7
Лэй
У
12
Jinfeng
Lai
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
33 Лю Чжурун
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
12 Jinfeng LaiВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
38 Jinming Fan
-
39 Yudong Wang
-
21 Shengpan Ji
-
26 Jie Yin
-
-
23 Yuhang Wu
-
15 Haoxiang Jin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.68
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.36
|Каллон Исса
|5
|0.23
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.23
|Шэньчао Ван
|4
|0.18
|Паулиньо Пауло
|3
|0.14
|Ли Шенглонг
|3
|0.14
|Лукаш Жоау
|2
|0.09
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|12 (1)
|0.55
|Леонардо Родригес
|5
|0.23
|Андрияшевич Франко
|4
|0.18
|Di Gao
|4
|0.18
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.14
|Junsheng Yao
|2
|0.09
|Цзяци Чжан
|2
|0.09
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Chang Wang
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
10
Шанхай Порт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
26
16
Шанхай Порт
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Чжэцзян Профессионал
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
29
26
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
25%
6
38%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
5
45%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
10
38%
7
41%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Забито
46
33
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
3
7%
3
9%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
7
15%
5
15%
31-45
6
13%
8
24%
46-60
13
28%
7
21%
61-75
11
24%
5
15%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
2
13%
3
11%
1-15
1
6%
8
30%
30%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
31%
3
11%
61-75
4
25%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Результаты матчей
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
1:2
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
73
65
46
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
83
64
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
174
156
129
813
318
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|22
|16
|5
|1
|50 - 18
|53
|2.
|21
|11
|5
|5
|24 - 21
|38
|3.
|0:1
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|4.
|21
|9
|8
|4
|37 - 19
|35
|5.
|21
|8
|9
|4
|34 - 24
|33
|6.
|3:3
|22
|9
|6
|7
|35 - 31
|33
|7.
|21
|8
|8
|5
|35 - 27
|32
|8.
|21
|6
|13
|2
|26 - 21
|31
|9.
|1:0
|22
|8
|7
|7
|35 - 35
|31
|10.
|21
|8
|6
|7
|26 - 31
|30
|11.
|1:0
|22
|7
|4
|11
|33 - 41
|25
|12.
|21
|4
|7
|10
|20 - 30
|19
|13.
|0:1
|22
|5
|4
|13
|25 - 33
|19
|14.
|21
|2
|10
|9
|17 - 28
|16
|15.
|21
|2
|9
|10
|18 - 29
|15
|16.
|21
|3
|3
|15
|19 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|11
|7
|3
|1
|23 - 14
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|25 - 6
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|25 - 11
|22
|4.
|0:1
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|7.
|3:3
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|8.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|10.
|10
|4
|5
|1
|14 - 11
|17
|11.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|18 - 16
|17
|12.
|11
|3
|8
|0
|15 - 12
|17
|13.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|14.
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:3
|11
|9
|2
|0
|27 - 4
|29
|2.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|3.
|11
|4
|4
|3
|20 - 13
|16
|4.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|6.
|3:3
|11
|3
|5
|3
|18 - 18
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|14 - 26
|6
|12.
|11
|0
|6
|5
|8 - 13
|6
|13.
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|14.
|11
|0
|3
|8
|8 - 19
|3
|15.
|0:1
|11
|0
|2
|9
|7 - 17
|2
|16.
|11
|0
|2
|9
|8 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|12 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|6