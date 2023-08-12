Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Рефери не любит споров - именно за это Tixiang Li сейчас получил желтую

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рефери не любит споров - именно за это Мушекви Няша сейчас получил желтую

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Шанхай Порт пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шанхай Порт

45' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Леонардо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Yu Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мушекви Няша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Леонардо Родригес пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

33' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Леонардо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Bin Gu не смог попасть в створ ударом издали

28' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Bin Gu не смог попасть в створ ударом издали

27' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

19' Лэй У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Jin Cheng не смог попасть в створ ударом издали

12' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Цзяци Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Леонардо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Игрок из команды Шанхай Порт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Игрок из команды Шанхай Порт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай Порт будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Порт

3' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.