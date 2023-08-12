Тур: 22. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Long Zhang
3:4
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЛукаш Жоау
1:1
42' ГолМушекви Няша
45' Желтая карточкаМушекви Няша
2:1
45' ПенальтиОскар дос Сантос
45' Желтая карточкаTixiang Li
3:1
55' ГолЛукаш Жоау
3:2
57' ГолАндрияшевич Франко
3:3
64' ГолАндрияшевич Франко
73' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
90' Красная карточкаZheng'ao Sun
90' Желтая карточкаБраунинг Тайас
3:3
90' Не забитый пенальтиКуасси Жан
3:4
90' ГолМушекви Няша
90' Желтая карточкаЛи Шуай I
90' Желтая карточкаChang Wang
90'+15
Ход матча
4'
1:0
42'
1:1
45'
45'
2:1
45'
55'
3:1
57'
58'
58'
64'
72'
72'
73'
81'
90'
90'
90'
3:3
90'
3:4
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
292 Количество передач 465
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Xin
Xu
18
Лукаш
Жоау
7
Лэй
У
12
Jinfeng
Lai
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
33 Лю Чжурун
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
12 Jinfeng LaiВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
38 Jinming Fan
-
39 Yudong Wang
-
21 Shengpan Ji
-
26 Jie Yin
-
-
23 Yuhang Wu
-
15 Haoxiang Jin
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.68
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.36
|Каллон Исса
|5
|0.23
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.23
|Шэньчао Ван
|4
|0.18
|Паулиньо Пауло
|3
|0.14
|Ли Шенглонг
|3
|0.14
|Лукаш Жоау
|2
|0.09
|Пинк Маркус
|1
|0.05
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.05
|Браунинг Тайас
|1
|0.05
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|13 (1)
|0.59
|Леонардо Родригес
|5
|0.23
|Андрияшевич Франко
|4
|0.18
|Di Gao
|4
|0.18
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.14
|Junsheng Yao
|2
|0.09
|Цзяци Чжан
|2
|0.09
|Zheng'ao Sun
|1
|0.05
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|Ulrich Ewolo
|1
|0.05
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Jin Cheng
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|3
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Ли Шуай I
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
6
10
Шанхай Порт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Чжэцзян Профессионал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
26
16
Шанхай Порт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Чжэцзян Профессионал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
32
26
Голы по времени матча
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
6
26%
7
35%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
3
15%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
10
38%
7
41%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Забито
49
37
18 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
4
8%
3
8%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
8
16%
6
16%
31-45
7
14%
9
24%
46-60
13
27%
8
22%
61-75
11
22%
6
16%
76-90
Пропущено
20
30
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
8
27%
16-30
5
25%
4
13%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
6
30%
3
10%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2
Результаты матчей
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:2
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
3
6 раз 27%
1
4 раза 18%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
65
56
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
83
74
47
110
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
184
166
139
913
418
319
121
220
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|10 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 3