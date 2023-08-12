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Китай: Суперлига
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Шанхай Порт
3:4
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
4' Гол
Лукаш Жоау
1:1
42' Гол
Мушекви Няша
45' Желтая карточка
Мушекви Няша
2:1
45' Пенальти
Оскар дос Сантос
45' Желтая карточка
Tixiang Li
3:1
55' Гол
Лукаш Жоау
3:2
57' Гол
Андрияшевич Франко
3:3
64' Гол
Андрияшевич Франко
73' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
90' Красная карточка
Zheng'ao Sun
90' Желтая карточка
Браунинг Тайас
3:3
90' Не забитый пенальти
Куасси Жан
3:4
90' Гол
Мушекви Няша
90' Желтая карточка
Ли Шуай I
90' Желтая карточка
Chang Wang
90'+15

Ход матча

4'
Лукаш Жоау
(Варгас Матиас)
1:0
42'
1:1
Мушекви Няша
(Dongsheng Wang)
45'
 
Мушекви Няша
45'
Оскар дос Сантос
2:1
45'
 
Tixiang Li
46'
 
Андрияшевич Франко
Jin Cheng
46'
 
Zheng'ao Sun
Поссиньоло Лукас
46'
Хуэй-Кан Цай
Мирахметджан Музеппер
 
55'
Лукаш Жоау
3:1
57'
3:2
Андрияшевич Франко
58'
 
Куасси Жан
Bin Gu
58'
 
Tixiang Li
Цзяци Чжан
64'
3:3
Андрияшевич Франко
(Н'Думбу Александр)
71'
Каллон Исса
Варгас Матиас
 
72'
Ли Ан
Вэньцзюнь Люй
 
72'
Ли Шуай I
Лукаш Жоау
 
73'
Чжэнь Вэй
Xin Xu
 
73'
Чжэнь Вэй
 
81'
 
Chang Wang
Haofan Liu
90'
 
Zheng'ao Sun
90'
Браунинг Тайас
 
90'
3:3
Куасси Жан
90'
3:4
Мушекви Няша
90'
Ли Шуай I
 
90'
 
Chang Wang

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 292 Количество передач 465
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
25
Мирахметджан
Музеппер
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
24
Варгас
Матиас
18
Лукаш
Жоау
7
Лэй
У
12
Jinfeng
Lai
19
Yu
Dong
5
Haofan
Liu
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
8
Н'Думбу
Александр
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
45
Леонардо
Родригес
Шанхай Порт
4-3-3
Чжэцзян Профессионал
4-1-2-1-2

История личных встреч

Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
К
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 15 0.68
Оскар дос Сантос 8 (5) 0.36
Каллон Исса 5 0.23
Вэньцзюнь Люй 5 0.23
Шэньчао Ван 4 0.18
Паулиньо Пауло 3 0.14
Ли Шенглонг 3 0.14
Лукаш Жоау 2 0.09
Пинк Маркус 1 0.05
Мирахметджан Музеппер 1 0.05
Браунинг Тайас 1 0.05
Ли Шуай I 0 0
Варгас Матиас 0 0
Чжэнь Вэй 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 13 (1) 0.59
Леонардо Родригес 5 0.23
Андрияшевич Франко 4 0.18
Di Gao 4 0.18
Куасси Жан 3 (1) 0.14
Junsheng Yao 2 0.09
Цзяци Чжан 2 0.09
Zheng'ao Sun 1 0.05
Поссиньоло Лукас 1 0.05
Ulrich Ewolo 1 0.05
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 3 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Ли Шуай I 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Лён Нок-Хан 2 1
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Tixiang Li 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

6
10
Шанхай Порт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Чжэцзян Профессионал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

26
16
Шанхай Порт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Чжэцзян Профессионал
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

32
26

Голы по времени матча

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
6
26%
7
35%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
3
15%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
6
40%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
10
38%
7
41%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Забито

49
37
18 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
4
8%
3
8%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
8
16%
6
16%
31-45
7
14%
9
24%
46-60
13
27%
8
22%
61-75
11
22%
6
16%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
8
27%
16-30
5
25%
4
13%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
6
30%
3
10%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2

Результаты матчей

Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:2
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
3
6 раз 27%
1
4 раза 18%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
6
5
5
6
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
3
1.5
7
4
4
7
2.5
1
10
3
8
3.5
1
10
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
18
4
16
6
1.5
13
9
9
13
2.5
4
18
3
19
3.5
1
21
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 22 16 4 2 50 - 19 52
2.
Шанхай Шеньхуа
 21 11 5 5 24 - 21 38
3.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
4.
Шаньдун Тайшань
 21 9 8 4 37 - 19 35
5.
Чжэцзян Профессионал
 22 10 5 7 36 - 31 35
6.
Ухань Три Таунс
 21 8 9 4 34 - 24 33
7.
Бэйцзин Гоань
 21 8 8 5 35 - 27 32
8.
Тяньцзинь Тайгер
 21 6 13 2 26 - 21 31
9.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
10.
Цанчжоу
 21 8 6 7 26 - 31 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 22 7 4 11 33 - 41 25
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 21 4 7 10 20 - 30 19
13.
Циндао Чжуннэн
 22 5 4 13 25 - 33 19
14.
Наньтун Чжиюнь
 21 2 10 9 17 - 28 16
15.
Далянь Профешнл
 21 2 9 10 18 - 29 15
16.
Шэньчжэнь
 21 3 3 15 19 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 10 7 2 1 25 - 6 23
2.
Шанхай Порт
 11 7 2 2 23 - 15 23
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
7.
Чжэцзян Профессионал
 11 6 1 4 17 - 13 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Ухань Три Таунс
 10 4 5 1 14 - 11 17
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 10 3 5 2 11 - 9 14
14.
Далянь Профешнл
 10 2 6 2 10 - 10 12
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 2 3 11 - 10 17
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 10 3 5 2 11 - 9 14
7.
Цанчжоу
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 10 2 4 4 10 - 16 10
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 1 3 7 14 - 26 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 11 0 2 9 7 - 17 2
16.
Шэньчжэнь
 11 0 2 9 8 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 10 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
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Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 3
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