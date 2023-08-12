Тур: 19. Стадион: Френдс Арена.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
АИК
Броммапойкарна
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.63
2.83
Среднее время на гол
34
31
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.33
1.38
Среднее время на гол
270
65
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.64
2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.22
|Тюкосен Мадс
|2
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.11
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.11
|Хуссейн Билаль
|1
|0.06
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|Питтас Яннис
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.06
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.17
|Васич Никола
|3
|0.17
|Marijan Cosic
|2
|0.11
|Акерманн Кевин
|2
|0.11
|Alexander Jensen
|1
|0.06
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.06
|Richie Omorowa
|1
|0.06
|Кроон Самуэль
|1
|0.06
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|6
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Броммапойкарна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
6
5
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
6
50%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
27%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
22%
3
38%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
5
45%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
2
13%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
20%
6
30%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
27%
3
11%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
3
14%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
АИК
Броммапойкарна
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АИК
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
414
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|41 - 14
|42
|2.
|18
|13
|2
|3
|41 - 15
|41
|3.
|18
|12
|2
|4
|45 - 20
|38
|4.
|18
|10
|3
|5
|26 - 22
|33
|5.
|18
|8
|4
|6
|28 - 22
|28
|6.
|18
|7
|5
|6
|21 - 24
|26
|7.
|18
|7
|4
|7
|19 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|9.
|18
|7
|4
|7
|17 - 28
|25
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|20 - 28
|23
|11.
|18
|7
|1
|10
|19 - 23
|22
|12.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 21
|19
|13.
|18
|5
|2
|11
|18 - 41
|17
|14.
|18
|4
|5
|9
|21 - 28
|17
|15.
|18
|2
|7
|9
|15 - 22
|13
|16.
|18
|2
|5
|11
|16 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|3.
|9
|8
|0
|1
|31 - 11
|24
|4.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|11 - 7
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|14.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 16
|7
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|8.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|15.
|9
|0
|4
|5
|4 - 15
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6