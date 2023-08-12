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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 24647
АИК
2:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
17' Гол
Йоханссон Александр
41' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
1:1
45' Гол
Оума Эрик
1:2
86' Гол в свои ворота
Фараж Омар
2:2
87' Гол
Фараж Омар
90'+8

Ход матча

17'
0:1
Йоханссон Александр
(Alexander Jensen)
41'
 
Фрицсон Людвиг
45'
Оума Эрик
(Салетрос Антон)
1:1
64'
Taha Ayari
Дурмаз Джимми
 
68'
 
Monir Jelassi
Петтерссон Оскар
72'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
Wilmer Odefalk
72'
Фараж Омар
Беширович Дино
 
83'
Abdihakin Ali
Салетрос Антон
 
83'
 
Marijan Cosic
Йоханссон Александр
84'
 
Liam Jordan
Фрицсон Людвиг
86'
1:2
Фараж Омар
87'
Фараж Омар
(Оума Эрик)
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
10
Дурмаз
Джимми
8
Хуссейн
Билаль
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
1
Хёгг
Лукас
24
Акерманн
Кевин
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
12
Wilmer
Odefalk
18
Йоханссон
Александр
II
АИК
4-4-2
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

АИК
Броммапойкарна

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.63
2.83

Среднее время на гол

34
31

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.33
1.38

Среднее время на гол

270
65

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.64
2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.21
Тюкосен Мадс 2 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.11
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.11
Фараж Омар 2 (1) 0.11
Хуссейн Билаль 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Гвидетти Йон 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Питтас Яннис 1 0.05
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 6 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 3 0.16
Васич Никола 3 0.16
Marijan Cosic 2 0.11
Акерманн Кевин 2 0.11
Alexander Jensen 1 0.05
Сёдерстрём Тим 1 0.05
Richie Omorowa 1 0.05
Йоханссон Александр II 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 6 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 3 0
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Броммапойкарна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

6
5
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
44%
6
46%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
22%
3
38%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
5
45%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
6
29%
76-90

Пропущено

23
31
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
6
26%
3
10%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

АИК
Броммапойкарна

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

АИК
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 18 13 3 2 41 - 14 42
2.
Мальмё
 18 13 2 3 41 - 15 41
3.
Хеккен
 18 12 2 4 45 - 20 38
4.
Юргорден
 18 10 3 5 26 - 22 33
5.
ИФК Норрчепинг
 18 8 4 6 28 - 22 28
6.
Кальмар
 18 7 5 6 21 - 24 26
7.
Мьельбю
 18 7 4 7 19 - 19 25
8.
Хаммарбю
 18 7 4 7 24 - 27 25
9.
Хальмстад
 18 7 4 7 17 - 28 25
10.
Броммапойкарна
 19 7 2 10 22 - 30 23
11.
Вернаму
 18 7 1 10 19 - 23 22
12.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
13.
Дегерфорс
 18 5 2 11 18 - 41 17
14.
Сириус
 18 4 5 9 21 - 28 17
15.
Гётеборг
 18 2 7 9 15 - 22 13
16.
Варберг БоИС
 18 2 5 11 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
2.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
3.
Хеккен
 9 8 0 1 31 - 11 24
4.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
5.
Хаммарбю
 8 6 1 1 16 - 9 19
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 10 4 2 4 13 - 15 14
9.
Хальмстад
 9 3 3 3 7 - 11 12
10.
Броммапойкарна
 9 3 1 5 8 - 11 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Гётеборг
 9 2 3 4 11 - 7 9
13.
Мьельбю
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
15.
Сириус
 9 2 1 6 12 - 16 7
16.
Варберг БоИС
 9 0 3 6 4 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 9 7 1 1 20 - 9 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 15 - 12 14
6.
Хальмстад
 9 4 1 4 10 - 17 13
7.
Вернаму
 10 4 1 5 12 - 14 13
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
Юргорден
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 12 - 14 8
14.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
15.
Гётеборг
 9 0 4 5 4 - 15 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Варберг БоИС Транберг Робин 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
АИК Хуссейн Билаль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Салетрос Антон сделал результативную передачу.
  • 45'
    Салетрос Антон сделал результативную передачу.
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