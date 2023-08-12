Тур: 19. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 24647
2:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЙоханссон Александр
41' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
1:1
45' ГолОума Эрик
1:2
86' Гол в свои воротаФараж Омар
2:2
87' ГолФараж Омар
90'+8
Ход матча
17'
41'
45'
1:1
86'
1:2
87'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
АИК
Броммапойкарна
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.63
2.83
Среднее время на гол
34
31
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.33
1.38
Среднее время на гол
270
65
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.64
2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.21
|Тюкосен Мадс
|2
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.11
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.11
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.11
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Питтас Яннис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|6 (2)
|0.32
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.16
|Васич Никола
|3
|0.16
|Marijan Cosic
|2
|0.11
|Акерманн Кевин
|2
|0.11
|Alexander Jensen
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.05
|Richie Omorowa
|1
|0.05
|Йоханссон Александр II
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|6
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Броммапойкарна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
5
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
6
5
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Броммапойкарна
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
44%
6
46%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
2
10%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
22%
3
38%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
5
45%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
6
33%
1
5%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
6
29%
76-90
Пропущено
23
31
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
6
26%
3
10%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2
АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2
Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
АИК
Броммапойкарна
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
АИК
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
514
712
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6