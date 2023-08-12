Тур: 18.
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаШтольт Малкольм
1:0
35' ГолШтольт Малкольм
1:1
67' ГолAnton Ekeroth
90' Желтая карточкаOskar Lindberg
90'+6
Ход матча
35'
1:0
46'
67'
1:1
90'
22
Раск
Теодор
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
-
19 Leo Lif
-
-
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.33
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.28
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.22
|Miroslav Mazur
|4
|0.22
|Mansour Sinyan
|2
|0.11
|Andre Oesterholm
|1
|0.06
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.17
|Armin Culum
|3
|0.17
|Leo Lif
|2
|0.11
|Emmanuel Duah
|2
|0.11
|Oskar Lindberg
|2
|0.11
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|1
|0.06
|Якубу Алию
|1
|0.06
|Anton Ekeroth
|1
|0.06
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Аджумани Янник
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
3
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
9
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сирианска Эскильстуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
1
4%
2
13%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Пропущено
21
22
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
5%
5
23%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Результаты матчей
Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
612
513
315
216
117
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5