  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
3' Желтая карточка
Штольт Малкольм
1:0
35' Гол
Штольт Малкольм
1:1
67' Гол
Anton Ekeroth
90' Желтая карточка
Oskar Lindberg
90'+6
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
17
Штольт
Малкольм
11
Мусолитин
Николай
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
17
Anton
Ekeroth
16
Ishak
Shamoun
5
Hussein
Cabdi
Mohammed
14
Oskar
Lindberg
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
Эстерсунд
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
4:1
А
1:2
А
0:1
А
3:0
А
1:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.33
Карлссон Грач Себастьян 5 0.28
Chovanie Amatkarijo 4 0.22
Miroslav Mazur 4 0.22
Mansour Sinyan 2 0.11
Andre Oesterholm 1 0.06
Jakob Hedenquist 1 0.06
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 3 (1) 0.17
Armin Culum 3 0.17
Leo Lif 2 0.11
Emmanuel Duah 2 0.11
Oskar Lindberg 2 0.11
Карлссон Аджей Симон 1 0.06
Модиг Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 1 0.06
Anton Ekeroth 1 0.06
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Аджумани Янник 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oskar Lindberg 5 0
Адольфссон Маттис 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Якубу Алию 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
3
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
9
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сирианска Эскильстуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
4
25%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
1
4%
2
13%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Пропущено

21
22
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
5%
5
23%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
4
19%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1
Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3

Результаты матчей

Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
8.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
9.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Утсиктенс Albin Skoglund 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
  • 3'
    Штольт Малкольм получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 1:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     