Тур: 18.
0'
31' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
34' Желтая карточкаConstantino Capotondi
38' Желтая карточкаХейкссон Алекс
57' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
78' Желтая карточкаAdam Herdonsson
0:1
85' ГолРойсхенберг Мартин
1:1
90' ГолБергмарк-Виберг Адам
1:2
90' ГолKevin Persson
90'+9
Ход матча
38'
78'
85'
90'
90'
1:2
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эстер
Гефле
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
2.25
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
45
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|12
|0.63
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.63
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.16
|Родич Владимир
|2
|0.11
|Ahmed Bonnah
|2
|0.11
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.05
|Косица Дзенис
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|7 (3)
|0.39
|Эдквист Адриан
|3
|0.17
|Antonio Yakoub
|3
|0.17
|Лундин Антон
|2
|0.11
|Лундин Оскар
|2
|0.11
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.06
|Рафаэль Йорк
|1
|0.06
|Kevin Persson
|1
|0.06
|Nils Eriksson
|1
|0.06
|Constantino Capotondi
|1
|0.06
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Йельте Якоб
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Карлссон Монц
|4
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Adam Herdonsson
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|0
|Лундин Оскар
|5
|0
|Аспгрен Кристоффер
|2
|1
|Kevin Persson
|3
|0
|Antonio Yakoub
|3
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Гефле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
4
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гефле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
14
15
Эстер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Гефле
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
17
19
Голы по времени матча
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
6
38%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Забито
35
23
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
7
20%
3
13%
31-45
7
20%
7
30%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
6
17%
6
26%
76-90
Пропущено
28
24
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
11%
5
21%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
4
14%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1
Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0
Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3
Результаты матчей
Эстер
Гефле
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстер
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
54
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
118
612
613
216
217
117
118
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5