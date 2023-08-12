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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 18.
Эстер
1:2
Конец матча
Гефле
0'
31' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
34' Желтая карточка
Constantino Capotondi
38' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
57' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
78' Желтая карточка
Adam Herdonsson
0:1
85' Гол
Ройсхенберг Мартин
1:1
90' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:2
90' Гол
Kevin Persson
90'+9
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
13
Уоллиндер
Робин
21
Nils
Eriksson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
24
Рафаэль
Йорк
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Antonio
Yakoub
Эстер
4-2-3-1
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Гефле

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:2
С
0:0
С
2:4
С
1:1
С
1:3
А
1:4
А
0:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
2.25

Среднее время на гол

135
40

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
45

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 12 0.63
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.63
Сёдерберг Никлас 3 0.16
Родич Владимир 2 0.11
Ahmed Bonnah 2 0.11
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.05
Косица Дзенис 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 7 (3) 0.39
Эдквист Адриан 3 0.17
Antonio Yakoub 3 0.17
Лундин Антон 2 0.11
Лундин Оскар 2 0.11
Ройсхенберг Мартин 1 0.06
Рафаэль Йорк 1 0.06
Kevin Persson 1 0.06
Nils Eriksson 1 0.06
Constantino Capotondi 1 0.06
Аспгрен Кристоффер 0 0
Йельте Якоб 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 7 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Карлссон Монц 4 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Adam Herdonsson 4 0
Люнг Даниэль 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 0
Лундин Оскар 5 0
Аспгрен Кристоффер 2 1
Kevin Persson 3 0
Antonio Yakoub 3 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Гефле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
4
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Гефле
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

14
15
Эстер
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
58% (11)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Гефле
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
6
38%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
4
33%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
6
32%
1
8%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Забито

35
23
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
5
14%
2
9%
1-15
5
14%
2
9%
16-30
7
20%
3
13%
31-45
7
20%
7
30%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
6
17%
6
26%
76-90

Пропущено

28
24
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
11%
5
21%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
6
21%
5
21%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
4
14%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1
Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0
Гефле
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1
Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1 Гефле - Вестерос 0:3 Ландскруна - Гефле 1:0 Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3

Результаты матчей

Эстер
Гефле

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстер
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
1
8
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
11
8
1.5
6
12
6
13
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 18 13 3 2 37 - 13 42
2.
Вестерос
 17 12 3 2 29 - 9 39
3.
Эстер
 19 10 3 6 38 - 26 33
4.
ГАИС
 18 8 6 4 28 - 14 30
5.
Гефле
 18 7 4 7 23 - 24 25
6.
Эстерсунд
 18 6 7 5 25 - 20 25
7.
Йёнчёпинг
 17 6 6 5 29 - 29 24
8.
Сирианска Эскильстуна
 18 5 7 6 17 - 21 22
9.
Треллеборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
Ландскруна
 18 6 3 9 20 - 28 21
11.
Браге
 18 6 3 9 20 - 29 21
12.
Сундсвалль
 18 5 4 9 24 - 36 19
13.
Эргрюте
 17 4 6 7 19 - 25 18
14.
Эребру
 17 3 9 5 16 - 21 18
15.
Хельсинборг
 17 4 5 8 15 - 20 17
16.
Сковде АИК
 17 2 4 11 12 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 9 7 1 1 23 - 8 22
2.
Вестерос
 8 5 3 0 11 - 1 18
3.
Гефле
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Йёнчёпинг
 9 5 1 3 16 - 12 16
5.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
7.
ГАИС
 9 4 2 3 15 - 9 14
8.
Ландскруна
 9 4 2 3 12 - 11 14
9.
Треллеборг
 9 4 1 4 12 - 15 13
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Эребру
 9 2 6 1 7 - 4 12
13.
Эргрюте
 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 9 7 0 2 18 - 8 21
2.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Эстер
 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 9 3 3 3 9 - 7 12
6.
Сундсвалль
 9 3 2 4 12 - 17 11
7.
Хельсинборг
 8 2 3 3 7 - 8 9
8.
Сирианска Эскильстуна
 9 2 3 4 8 - 15 9
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Йёнчёпинг
 8 1 5 2 13 - 17 8
11.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
12.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Браге
 9 1 2 6 6 - 17 5
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Утсиктенс Albin Skoglund 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Хейкссон Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Constantino Capotondi получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Хедлунд Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 1:2 Гефле онлайн

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