Тур: 18. Стадион: Release Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:1
Второй тайм: 67'
0'
1:0
39' ПенальтиНильссон Александер II
45' Желтая карточкаХансен Беньямин
1:1
51' ГолГрёдем Магнус
Ход матча
39'
45'
51'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
15
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Саннефьёрд
Молде
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
0.77
Среднее время на гол
48
117
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.54
2.38
Среднее время на гол
35
37
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
39
65
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|6
|0.35
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.24
|Jesper Taaje
|3
|0.18
|Ньенету Франклин
|3
|0.18
|Кумсан Джилберт
|1
|0.06
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.06
|Бикоро Федерико
|1
|0.06
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Айер Кинин
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.39
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.33
|Грёдем Магнус
|5
|0.28
|Линнес Мартин
|4
|0.22
|Китолано Эрик
|4
|0.22
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.17
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.17
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.11
|Эйкрем Магнус
|1
|0.06
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Хансен Беньямин
|1
|0.06
|Ловик Матиас
|1
|0.06
|Эдегор Никлас
|1
|0.06
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хауган Эйрик
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Молде
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
3
4
Саннефьёрд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
4
21
Саннефьёрд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Молде
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
25
6
Волевые поражения
7
25
Голы по времени матча
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Забито
9
24
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
11%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
3
33%
4
17%
61-75
2
22%
5
21%
76-90
Пропущено
24
5
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 3
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
1
20%
16-30
3
13%
1
20%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
20%
61-75
3
13%
2
40%
76-90
Забито
23
40
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
5
22%
5
13%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
22%
7
18%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
5
22%
6
15%
61-75
4
17%
8
20%
76-90
Пропущено
35
18
19 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
8
23%
3
17%
1-15
6
17%
1
6%
16-30
5
14%
3
17%
31-45
5
14%
5
28%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
8
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Молде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Хам-Кам - Молде 0:4
Результаты матчей
Саннефьёрд
Молде
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
62
34
44
34
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
45
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
79
107
412
710
313
512
115
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|17
|12
|2
|3
|39 - 24
|38
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|1:1
|18
|10
|3
|5
|40 - 20
|33
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|7.
|18
|7
|4
|7
|21 - 19
|25
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|17
|7
|3
|7
|29 - 31
|24
|10.
|17
|6
|2
|9
|20 - 22
|20
|11.
|17
|5
|3
|9
|16 - 25
|18
|12.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|26 - 34
|17
|13.
|17
|5
|1
|11
|20 - 39
|16
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|16
|4
|2
|10
|21 - 29
|14
|16.
|17
|3
|1
|13
|12 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|5.
|9
|6
|0
|3
|23 - 14
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|17 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|16.
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|4.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|14.
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|15.
|8
|1
|0
|7
|10 - 27
|3
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Одд
|Томас Диого
|5